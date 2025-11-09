Компанія Celestis, що з 1997 року займається космічними меморіальними польотами, планує здійснити першу місію на Марс орієнтовно у 2030 році, мовиться на сайті проєкту Mars300. Вартість послуги становить 24 995 доларів, інформує 24 Канал.

Щоб забронювати місце, клієнтам потрібно внести 10% від суми. Компанія запевняє, що гроші зберігатимуться на спеціальному банківському рахунку під контролем клієнта доти, доки не будуть підтверджені дата запуску та компанія-перевізник.

Як працюватиме космічний похорон на Марсі?

Проєкт Mars300 передбачає відправку капсул як вторинного корисного навантаження на майбутньому вантажному космічному кораблі, що прямуватиме до Марса.

Наразі єдиним потенційним перевізником для таких місій є компанія SpaceX зі своїм кораблем Starship, розповідає Space.com. За словами засновника Celestis Чарльза Чафера, ця місія об'єднає науку, дослідження та спадщину.

Водночас існують значні перешкоди, зокрема технологічні проблеми та питання планетарного захисту. Компанія заявляє, що суворо дотримуватиметься протоколів COSPAR, щоб уникнути забруднення екосфери Марса.

COSPAR (Committee on Space Research) Комітет з космічних досліджень, міжнародна наукова організація, заснована у 1958 році. Її головне завдання – сприяти розвитку космічних досліджень на світовому рівні та забезпечувати відкритий обмін науковою інформацією.



У контексті відправлення людських останків на Марс це означає, що компанія-відправник повинна гарантувати, що її капсули є абсолютно стерильними. Це необхідно, щоб у майбутньому науковці, шукаючи ознаки життя на Марсі, були впевнені, що знайдені організми є корінними, а не випадково занесеними із Землі.

Celestis має досвід відправки останків за межі Землі. Раніше вона доставляла в космос прах творця "Зоряного шляху" Джина Родденберрі, його дружини Маджел Барретт, акторів Нішель Ніколс, Дефореста Келлі та Джеймса Духана.

Також компанія відправляла символічні останки легенди візуальних ефектів Дугласа Трамбулла, відомого за фільмами "2001: Космічна одіссея" та "Близькі контакти третього ступеня". Однак не всі місії були успішними: влітку 2025 року капсула Nyx з меморіальним вантажем Celestis була втрачена в Тихому океані через несправність парашута.