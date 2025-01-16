Луну и Киевский дом учителя добавили в список исторических мест под угрозой

Всемирный фонд памятников добавил 25 новых объектов в свой список мест, которые нуждаются в защите из-за различных угроз. Среди опасностей – войны и избыточный туризм, стихийные бедствия и изменения климата. Но что же угрожает Луне, которая также попала в перечень?

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Объекты для списка World Monuments Fund были выбраны из более 200 номинаций, которые прошли два цикла рассмотрения перед тем, как их просеяла независимая группа экспертов. Луна стоит отдельно от других как объект культурного наследия, которого нет на Земле, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный фонд памятников.

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Впервые Луна включена в программу "Стража", чтобы отразить насущную потребность в признании и сохранении артефактов, которые свидетельствуют о первых шагах человечества за пределами Земли - определяющий момент в нашей общей истории,

– говорит Бенедикт де Монтлор, президент и главный исполнительный директор Фонда.

Он добавляет, что такие предметы, как камера, снявшая телевизионную трансляцию высадки на Луну, мемориальный диск, оставленный астронавтами Армстронгом и Олдрином, и сотни других объектов являются символическими для этого наследия. Однако они сталкиваются с растущими рисками на фоне ускорения лунной активности, осуществляемой без надлежащих протоколов сохранения.

На Луне есть более 90 исторических мест, где космические аппараты контактировали с поверхностью. Одним из самых известных артефактов являются первые следы людей за пределами Земли, оставленные астронавтами "Аполлона-11" в 1969 году.

"Вступая в новую эру освоения космоса, мы должны обеспечить сохранение следов этих чрезвычайных вех в истории человечества - первых высадок на Луну. Включение Луны в [программу] Watch 2025 заявляет о необходимости заключения международных соглашений и защиты объектов лунного наследия, а также приглашает к более широкой публичной дискуссии о том, что эта новая космическая эра может означать для культурного и природного ландшафта Луны", – говорится в пресс-релизе.

Включение Луны в список является разумным шагом, поскольку человечество намерено вернуться на Луну и остаться там надолго.

Миссия NASA "Артемида" планирует высадить экипаж на поверхность Луны к середине 2027 года. Но это лишь верхушка айсберга, поскольку на ближайшие месяцы и годы запланировано множество частных миссий, многие из которых финансируются в рамках инициативы NASA "Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну" (CLPS). Например, вчера утром SpaceX запустила на Луну два посадочных аппарата, а именно Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience компании ispace.

Кроме того, не забываем и о Китае, который хочет сделать все первым и также основать колонию на земном спутнике. Страна работает быстрыми темпами над реализацией этого плана и вряд ли будет слишком сильно беспокоиться о следах американцев на Луне.

Планируется также добывать на Луне различные ресурсы, в частности водяной лед, гелий-3 и редкоземельные элементы (РЗЭ). Некоторые частные предприятия также надеются использовать Луну как своеобразное кладбище, на котором останки близких людей будут похоронены на запыленной поверхности.

Понятно, что Луна уже никогда не будет такой, как раньше, и это заставило Всемирный фонд памятников выразить свое беспокойство.

На поверхности Луны нет ни ветра, ни воды, поэтому естественная деградация лунных артефактов не была проблемой. На самом деле лунная поверхность безупречно сохранилась и следы людей до сих пор не стерты. Но "эксплуатационное посещение, сувениры и мародерство со стороны будущих миссий и частных лунных исследований могут в конце концов поставить под угрозу это действительно уникальное культурное наследие, изъяв артефакты и навсегда стерев знаковые отпечатки и следы с поверхности Луны", – предупреждает Фонд.

Киевский дом учителя

Отметим, что Украина также попала в список. В прошлом году группа исследователей из Университета Вирджинии выпустила отчет о том, что российские военные преступники наносят вред украинским археологическим памятникам во время оккупации страны, а именно древним курганам. Мы писали об этом в отдельном материале. Поэтому этот факт вполне мог бы попасть в список как памятник, которому угрожает война. Однако World Monuments Fund решила иначе: команда экспертов добавила в список Киевский дом учителя.

Бывшая законодательная резиденция новой независимой Украины, эта национальная икона была серьезно повреждена ракетным взрывом в 2022 году, что подчеркивает влияние войны на наследие и силу сохранения для катализации исцеления,

– говорится на сайте.



Киевский дом учителя / Фото с сайта World Monuments Fund

После того как в октябре 2022 года ракеты попали в перекресток всего в нескольких сотнях метров от здания, ударная волна выбила двери и окна Дома учителя и повредила купол здания. Из-за повреждений здание почти полностью не работает после нападения. В ответ Всемирный фонд памятников и его партнеры решили защитить здание и провести его ремонт.

Что еще добавили в список

Среди других объектов, внесенных в список Всемирного фонда памятников есть такие: