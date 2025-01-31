Цукерберг напуган успехом DeepSeek и обещает потратить сотни миллиардов на ИИ

Пока технологический рынок США пытается оправиться от шокирующего успеха DeepSeek и придумать, как к нему адаптироваться, компания Meta и ее генеральный директор Марк Цукерберг обещают не отступать и продолжить вкладывать "очень большие средства" в развитие искусственного интеллекта. В долгосрочной перспективе это будут даже "сотни миллиардов долларов".

Погоня за искусственным интеллектом

Новое заявление, как отмечают СМИ, Цукерберг сделал в среду во время телефонного звонка по поводу результатов деятельности компании за первый квартал. Это согласуется с его заявлением на прошлой неделе, когда он объявил, что только в 2025 году Meta потратит более 60 миллиардов долларов на ИИ, в первую очередь на центры обработки данных, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Отвечая на вопрос аналитика о влиянии DeepSeek на расходы Meta в сфере искусственного интеллекта, Цукерберг сказал, что значительные денежные вливания и в дальнейшем будут оставаться "стратегическим преимуществом" для Meta. Вероятно, он имел в виду слово "целью". Как бы там ни было, но понятно, что компания будет все больше вкладываться в инфраструктуру ИИ.

Глава компании также говорит, что Meta теперь считает DeepSeek новым конкурентом и учится на его примерах, но еще "слишком рано" говорить о том, прекратится ли спрос на чипы, поскольку они остаются критически важными для разработки новых моделей. Он также упомянул, что Meta имеет миллиарды пользователей.

На данный момент я бы поставил на то, что способность построить такую инфраструктуру будет главным преимуществом как для качества услуг, так и для возможности обслуживать те масштабы, которые мы хотим,

– сказал Цукерберг.

Цели Meta с ее следующей моделью, Llama 4, заключаются в том, чтобы сделать ее наиболее конкурентоспособной в мире, даже по сравнению с закрытыми моделями (такими как ChatGPT), добавил Цукерберг. Он ожидает, что она будет иметь агентские возможности — то, к чему уже перешли OpenAI и Anthropic – вместе с мультимодальными возможностями.

"Нашей целью с Llama 3 было сделать открытый код конкурентоспособным с закрытыми моделями. А наша цель для Llama 4 – быть лидером", – говорит глава компании.

Отметим, что DeepSeek поставляется также на основе открытого кода, поэтому Meta здесь испытывает особую конкуренцию. Компания создала 4 команды, которые будут изучать новый китайский ИИ, чтобы понять, как он достиг таких высоких результатов за такие малые деньги.

Пока непонятно, или новые инвестиции будут поступать исключительно от самой Meta, или компания будет привлекать сторонних инвесторов. Главный конкурент, OpenAI, активно привлекает деньги от других компаний, в том числе и в рамках новой программы Stargate, поэтому Meta должна как-то конкурировать и здесь. В любом случае, она одна из самых богатых компаний мира и может позволить себе просто в никуда потратить 10 миллиардов на провальную концепцию метавселенной.