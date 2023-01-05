Ирландия оштрафовала Meta на 400 миллионов долларов за нарушение GDPR
Ирландская комиссия по защите данных (Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta в сумме на 400 миллионов долларов за нарушение при сборе и обработке пользовательских данных для таргетированной рекламы.
Регулятор считает, что компания принуждала пользователей согласиться с обработкой их личных данных в Instagram и Facebook. Штрафы стали следствием двух жалоб, поданных в 2018 году.
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Что в этот раз не так
Компанию обвинили в несоблюдении европейского Регламента по защите данных (GDPR). Новый закон был принят в том же году, но, несмотря на это, Meta продолжила требовать от пользователей соглашаться на обработку данных в пользовательском соглашении.
В жалобах поданных в 2018 году было отмечено, что это равносильно принуждению к согласию на таргетированную рекламу.
Решение ирландского регулятора
Регулятор решил, что компания недостаточно ясно объяснила пользователям все условия. После консультации с Европейским советом по защите данных (European Data Protection Board) было решено, что это согласие не может защитить подобные нарушения. Кроме наложенных штрафов, компанию обязали привести свои сервисы в соответствие с требованиями GDPR в течение трех месяцев.
Meta не планирует выполнять решение
Компания Meta решительно не согласна с таким решением и планирует обжаловать его. Представители компании также заявили, что это никак не помешает сервисам показывать таргетированную рекламу.
Мы изучаем разные варианты того, как продолжить предлагать пользователям наш персонализированный сервис,
– говорится в заявлении Meta.
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Это не первый штраф для Meta за обработку персональных данных.
- В сентябре компанию оштрафовали на 402 миллиона долларов за обработку сведений подростков.
- В ноябре разработчика обязали выплатить 276 миллионов долларов за утечку данных в 2021 году.