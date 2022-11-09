Meta таки проведет наибольшее сокращение в истории компании: уволят 13 процентов работников

Twitter окажется не единственной социальной сетью, чей штат придется сократить в этом году на несколько тысяч человек. Информация о возможных сокращениях в Meta появилась в начале ноября, теперь ее подтвердил Марк Цукерберг и даже попросил прощения у работников.

Масштабы сокращений коллектива Meta Platforms станут не только крупнейшими в отрасли в текущем году, но и первыми подобными мероприятиями за 18-летнюю историю существования Facebook. Известно, что в общей сложности планируют уволить 11 тысяч работников. Напомним, что по состоянию на конец сентября персонал компании насчитывал 87 тысяч человек.

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Цукерберг просит прощения

В своем обращении к подчиненным Марк Цукерберг признал ответственность за ошибки в развитии компании и заявил, что именно его избыточный оптимизм по поводу темпов роста бизнеса привел к слишком быстрому расширению ее штата. СЕО Meta добавил, что "макроэкономический спад" и "ужесточение конкуренции" привели к тому, что доходы компании оказались намного ниже, чем ожидалось.

Когда начнутся сокращения

Фактически все уже началось, попавший под увольнение персонал уже начал получать сообщения от своего непосредственного руководства. Руководитель кадровой службы Meta Platforms Лори Голер сообщила, что всем сокращенным сотрудникам будет выплачено не менее четырех месячных зарплат.

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По словам Цукерберга, сильнее всего будет сокращена численность персонала Meta, занятого именно наемом сотрудников и взаимодействием с корпоративными клиентами. Сразу после собрания руководителей последние начали рассылать своим подчиненным сообщения о предстоящем увольнении. Сотрудники Meta стали раньше времени формировать сообщества на внешних ресурсах, где обсуждаются оптимальные варианты использования выходного пособия.

Напомним, что массовые увольнения проходят также в Twitter, владельцем которой недавно стал Илон Маск. В общей сложности увольнения коснулись почти половины персонала компании. Теперь СМИ сообщают, что компания просит некоторых уволенных работников вернуться.