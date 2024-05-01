В небе над Украиной сгорел метеор: редкое явление попало на видео

В некоторых областях Украины в небе видели яркую вспышку. Предварительно, это был метеор, однако в сети уже шутят о высадке инопланетян.

Необычное событие зафиксировали жители нескольких регионов Украины. В сети быстро разлетелись кадры с камер видеонаблюдения.

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В части Украины наблюдали метеор

Поздно вечером 30 апреля жители Харьковщины, Сумщины, Полтавщины, Запорожья и Днепра сообщили о яркой вспышке в небе. Однако обошлось без звуков взрывов.

После видеозаписей, обнародованных в сети, стало понятно, что, предварительно, над Украиной сгорел метеор.

В частности на одном из видео можно увидеть, как метеор, войдя в атмосферу, вспыхнул ярким синим светом.

В небе над Украиной сгорел метеор: смотрите видео

Камера наблюдения показала, как на несколько секунд в Харькове стало светло в результате космического явления.

Вспышка в Харькове: смотрите видео

В сети украинцы уже успели пошутить, что это была высадка инопланетян.

Безопасно ли это

Когда метеоры входят в воздух, они могут создавать яркие вспышки света, известные как болиды. Они не несут угрозы для людей.

Сейчас официальных комментариев относительно события от астрономов пока не было. В то же время стоит заметить, что сейчас продолжается метеоритный поток Аквариды.

Аквариды – метеорный поток в конце апреля и начале мая. Количество метеоров, которые можно увидеть, варьируется для наблюдателей из Северного и Южного полушарий, от 10 до 85 соответственно. Традиционно продолжаются Аквариды с 19 апреля по 28 мая. Пик в этом году приходится на 5 мая.