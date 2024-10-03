Microsoft выпускает новый Office впервые за несколько лет: что нового

На этой неделе корпорация Microsoft анонсировала Office 2024, новую отдельную версию своего пакета программ, который распространяется по принципу единовременной оплаты, а не ежемесячной подписки, и не требует подключения к интернету.

Новинку, которая не имеет ощутимых изменений в дизайне и полностью соответствует дизайну Office 365, могут установить как пользователи ПК, так и владельцы компьютеров Mac. Новый пакет программ доступен уже с 1 октября, говорится на сайте компании.

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Что нового в Office 2024

Новый выпуск включает обновленные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Эти программы выпускаются в виде "привязанных ко времени" версий, что означает, что они не будут получать постоянных обновлений функций, как их аналоги с ежемесячной подписки в рамках Microsoft 365.

Office 2024 предлагает несколько заметных улучшений.

Excel теперь работает быстрее, особенно при работе с несколькими открытыми книгами.

В Outlook появились настраиваемые жесты свайпов, предназначенные для улучшения управления электронной почтой и работы с Magic Trackpad и Magic Mouse на Mac.

PowerPoint получил функцию под названием "Камео", которая позволяет пользователям встраивать прямую трансляцию с камеры непосредственно в слайды. Функция "Студия звукозаписи" позволит записать дикторский текст, анимацию, переходы, надписи и прочее.

В OneNote вы получаете улучшенные возможности работы с чернилами, в частности полноэкранный режим фокусировки пера, что позволяет использовать весь экран для нанесения чернил.

Word и PowerPoint теперь поддерживают предпочтения и реагирование на комментарии в совместных документах.

Кроме того, пакет теперь поддерживает версию 1.4 формата OpenDocument (ODF) в Word, Excel и PowerPoint.

Все это не звучит как что-то стоящее обязательного обновления. Новые функции являются очень нишевыми и вряд ли популярными среди пользователей. Поэтому, вероятно, это обновление будет направлено в большей степени на новых покупателей, которые еще не пользуются Office.

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Доступность и цены

Office 2024 доступен в двух редакциях:

Office Home 2024 стоит 149,99 доллара США и включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для одного ПК или Mac.

и включает Word, Excel, PowerPoint и OneNote для одного ПК или Mac. Office Home & Business 2024 стоит 249,99 доллара США и включает в себя все, что есть в Office Home 2024, а также Outlook и права на использование программ в коммерческих целях.

Office 2024 работает на Windows 10 и 11 и трех последних версиях macOS – macOS Ventura, macOS Sonoma и macOS Sequoia.