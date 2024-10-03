Новинку, яка не має відчутних змін у дизайні й повністю відповідає дизайну Office 365, можуть встановити як користувачі ПК, так і власники комп'ютерів Mac. Новий пакет програм доступний уже з 1 жовтня, йдеться на сайті компанії.

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Що нового в Office 2024

Новий випуск включає оновлені версії Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Outlook. Ці програми випускаються у вигляді "прив'язаних до часу" версій, що означає, що вони не отримуватимуть постійних оновлень функцій, як їхні аналоги зі щомісячної підписки в рамках Microsoft 365.

Office 2024 пропонує кілька помітних покращень.

Excel тепер працює швидше, особливо при роботі з кількома відкритими книгами.

В Outlook з'явилися настроювані жести свайпів, призначені для покращення керування електронною поштою та роботи з Magic Trackpad і Magic Mouse на Mac.

PowerPoint отримав функцію під назвою "Камео", яка дозволяє користувачам вбудовувати пряму трансляцію з камери безпосередньо в слайди. Функція "Студія звукозапису" дозволить записати дикторський текст, анімацію, переходи, написи та інше.

У OneNote ви отримуєте покращені можливості роботи з чорнилом, зокрема повноекранний режим фокусування пера, що дозволяє використовувати весь екран для нанесення чорнила.

Word і PowerPoint тепер підтримують вподобання і реагування на коментарі в спільних документах.

Крім того, пакет тепер підтримує версію 1.4 формату OpenDocument (ODF) у Word, Excel та PowerPoint.

Усе це не звучить як щось варте обов'язкового оновлення. Нові функції є дуже нішевими й навряд чи популярними серед користувачів. Тож, імовірно, це оновлення буде спрямоване більшою мірою на нових покупців, які ще не користуються Office.

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Доступність і ціни

Office 2024 доступний у двох редакціях:

Office Home 2024 коштує 149,99 долара США і включає Word, Excel, PowerPoint та OneNote для одного ПК або Mac.

і включає Word, Excel, PowerPoint та OneNote для одного ПК або Mac. Office Home & Business 2024 коштує 249,99 долара США і включає в себе все, що є в Office Home 2024, а також Outlook і права на використання програм у комерційних цілях.

Office 2024 працює на Windows 10 і 11 та трьох останніх версіях macOS – macOS Ventura, macOS Sonoma та macOS Sequoia.