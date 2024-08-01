Microsoft устранила глобальный сбой после масштабной кибератаки
Источник:BBC
Корпорация Microsoft успешно преодолела значительный глобальный сбой, который привел к прекращению работы нескольких популярных сервисов, в частности почтового клиента Outlook и игры Minecraft. Инцидент, который длился почти 10 часов, вызвал многочисленные жалобы пользователей по всему миру.
Масштабная кибератака
30 июля произошел масштабный сбой в работе многих служб Microsoft, что привело к перебоям сервисов. Предварительное расследование показало, что причиной стала DDoS-атака (распределенный отказ в обслуживании), которая осложнилась ошибкой в системе безопасности Microsoft.
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В официальном заявлении Microsoft признала, что меры безопасности компании не только не смогли смягчить атаку, но и непреднамеренно усилили ее влияние.
Этот сбой произошел после предыдущего инцидента, который имел место менее чем за две недели до этого. Тогда ошибочное обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, привело к отключению около 8,5 миллионов компьютеров с операционными системами Microsoft.
Реакция специалистов
Эксперт по компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд выразил удивление масштабами сбоя.
Кажется немного сюрреалистичным, что мы столкнулись с еще одним серьезным сбоем в работе онлайн-сервисов Microsoft. Можно было бы ожидать, что сетевая инфраструктура компании будет защищена от таких воздействий,
– прокомментировал он.
Во время перебоев в работе Microsoft выпустила предупреждения, в которых отмечалось, что пострадали такие сервисы, как Microsoft Azure, платформа облачных вычислений, и Microsoft 365, содержащий Microsoft Office и Outlook. Кроме того, пострадали облачные системы Intune и Entra.
31 июля Microsoft объявила, что решила проблему и заверила пользователей, что ситуация будет под пристальным контролем.
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Пока пользователи постепенно восстанавливают доступ к своим сервисам, Microsoft продолжает расследовать первопричины инцидента и внедрять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Усилия компании направлены на восстановление доверия пользователей и обеспечение надежности своей инфраструктуры безопасности против новых киберугроз.