Microsoft устранила глобальный сбой после масштабной кибератаки

Корпорация Microsoft успешно преодолела значительный глобальный сбой, который привел к прекращению работы нескольких популярных сервисов, в частности почтового клиента Outlook и игры Minecraft. Инцидент, который длился почти 10 часов, вызвал многочисленные жалобы пользователей по всему миру.

Масштабная кибератака

30 июля произошел масштабный сбой в работе многих служб Microsoft, что привело к перебоям сервисов. Предварительное расследование показало, что причиной стала DDoS-атака (распределенный отказ в обслуживании), которая осложнилась ошибкой в системе безопасности Microsoft.

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В официальном заявлении Microsoft признала, что меры безопасности компании не только не смогли смягчить атаку, но и непреднамеренно усилили ее влияние.

Этот сбой произошел после предыдущего инцидента, который имел место менее чем за две недели до этого. Тогда ошибочное обновление программного обеспечения компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью, привело к отключению около 8,5 миллионов компьютеров с операционными системами Microsoft.

Реакция специалистов

Эксперт по компьютерной безопасности профессор Алан Вудворд выразил удивление масштабами сбоя.

Кажется немного сюрреалистичным, что мы столкнулись с еще одним серьезным сбоем в работе онлайн-сервисов Microsoft. Можно было бы ожидать, что сетевая инфраструктура компании будет защищена от таких воздействий,

– прокомментировал он.

Во время перебоев в работе Microsoft выпустила предупреждения, в которых отмечалось, что пострадали такие сервисы, как Microsoft Azure, платформа облачных вычислений, и Microsoft 365, содержащий Microsoft Office и Outlook. Кроме того, пострадали облачные системы Intune и Entra.

31 июля Microsoft объявила, что решила проблему и заверила пользователей, что ситуация будет под пристальным контролем.

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Пока пользователи постепенно восстанавливают доступ к своим сервисам, Microsoft продолжает расследовать первопричины инцидента и внедрять меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Усилия компании направлены на восстановление доверия пользователей и обеспечение надежности своей инфраструктуры безопасности против новых киберугроз.