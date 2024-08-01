Масштабна кібератака

30 липня стався масштабний збій у роботі багатьох служб Microsoft, що призвело до перебоїв сервісів. Попереднє розслідування показало, що причиною стала DDoS-атака (розподілена відмова в обслуговуванні), яка ускладнилася помилкою в системі безпеки Microsoft.

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В офіційній заяві Microsoft визнала, що заходи безпеки компанії не тільки не змогли пом'якшити атаку, але й ненавмисно посилили її вплив.

Цей збій стався після попереднього інциденту, який мав місце менш ніж за два тижні до цього. Тоді помилкове оновлення програмного забезпечення компанії CrowdStrike, що займається кібербезпекою, призвело до відключення близько 8,5 мільйонів комп'ютерів з операційними системами Microsoft.

Реакція фахівців

Експерт з комп'ютерної безпеки професор Алан Вудворд висловив здивування масштабами збою.

Здається трохи сюрреалістичним, що ми зіткнулися зі ще одним серйозним збоєм в роботі онлайн-сервісів Microsoft. Можна було б очікувати, що мережева інфраструктура компанії буде захищена від таких впливів,

– прокоментував він.

Під час перебоїв у роботі Microsoft випустила попередження, в яких зазначалося, що постраждали такі сервіси, як Microsoft Azure, платформа хмарних обчислень, і Microsoft 365, що містить Microsoft Office і Outlook. Крім того, постраждали хмарні системи Intune та Entra.

31 липня Microsoft оголосила, що вирішила проблему і запевнила користувачів, що ситуація буде під пильним контролем.

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Поки користувачі поступово відновлюють доступ до своїх сервісів, Microsoft продовжує розслідувати першопричини інциденту та впроваджувати заходи для запобігання подібним випадкам у майбутньому. Зусилля компанії спрямовані на відновлення довіри користувачів і забезпечення надійності своєї інфраструктури безпеки проти нових кіберзагроз.