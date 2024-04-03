Ушла эпоха: Microsoft удаляет из Windows 11 программу, которой почти 30 лет

Windows 11 покидает многолетний основной текстовый редактор системы WordPad. Он десятилетиями входил в состав операционных систем Windows. В недавней предварительной версии Windows 11 Build 26040 WordPad был полностью удален, и планируется, что его изъятие распространится и на другие итерации операционной системы.

Напомним, что о завершении поддержки WordPad Microsoft сообщила еще в сентябре прошлого года. Теперь же компания начала постепенно удалять программу из системы, информирует 24 Канал.

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WordPad запланировано удалить из всех поддерживаемых версий Windows, включая Windows Server 2025 и Windows 11 версии 24H2, которая выйдет в конце этого года.

Устранение WordPad из операционных систем Microsoft влечет за собой потерю встроенного инструмента для доступа к файлам .rtf и .doc. Чтобы заполнить этот пробел, Microsoft рекомендует либо приобрести Microsoft Word, либо прибегнуть к использованию обычных текстовых документов, открываемых с помощью недавно обновленного Блокнота.

С момента появления в Windows 95, WordPad прошел несколько итераций, вытеснив предыдущую программу Write. С годами Microsoft расширила функциональность WordPad, включив такие возможности, как поддержка Unicode в Windows XP, совместимость с форматом .doc в Windows Vista и внедрение ленточного интерфейса в Windows 7.

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Кроме того, вместе с изъятием WordPad, в следующих обновлениях Windows 11 от Microsoft будет прекращена поддержка инструмента диагностики Microsoft Support Diagnostic Tool, а также протоколов TLS 1.0 и TLS 1.1, и постепенно будет изъято VBScript.