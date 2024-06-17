Microsoft вернет пользователям Windows 11 популярные функции меню "Пуск" и панели задач

В ответ на отзывы пользователей относительно обновленного меню "Пуск" в Windows 11, в Microsoft решили вернуть несколько функций, которые пользовались большим спросом. Последняя бета-версия Windows 11 под номером 22635.3785 возвращает такие ключевые функции, как возможность перетаскивать программы из меню "Пуск" непосредственно на панель задач и другие возможности.

Ранее пользователи могли закреплять на панели задач только программы из списка "Все программы", а не из раздела "Закрепленные" меню "Пуск". Хотя анимация для перемещения ярлыков пока не очень качественная, ожидается, что Microsoft доработает ее перед публичным выпуском функции.

Не пропустите Свежее обновление Windows 11 вызывает сбой в работе панели задач

Несмотря на эти улучшения, возможность закрепления папок на панели задач остается отсутствующей. Microsoft классифицировала эту функцию как нишевую, обычно полезную для опытных пользователей, но она остается значительным удобством для тех, кто привык к этой возможности в Windows 10.

Что еще изменится

В новой сборке также изменен список "Все приложения". Microsoft поэкспериментировала с современным макетом, исключив функцию алфавитного поиска. Однако традиционный алфавитный список был восстановлен, хотя теперь он представлен горизонтально, а не вертикально.

Кроме того, список "Все программы" теперь поддерживает отображение папок, которые плавно расширяются при выборе, благодаря внедрению улучшенной анимации.

В новой сборке намекается на дальнейшие возможности настройки панели задач. Хотя они еще не полностью задействованы, эти опции обещают, что пользователи вскоре смогут скрыть пиктограмму звоночка уведомлений или отобразить только часы без текущей даты.

Вам будет полезно Пропал Bluetooth в Windows 11: вот как можно исправить эту проблему

Кроме того, щелкнув правой кнопкой мыши на закрепленной программе в меню "Пуск", вы увидите список разделов для быстрой навигации, если программа поддерживает такую опцию.