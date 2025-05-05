Microsoft окончательно закрыла Skype: сервис заменен на другую программу

В понедельник, 5 мая 2025 года, компания Microsoft официально завершила эру Skype, окончательно закрыв сервис. Пользователей перевели на бесплатную версию Microsoft Teams. Таким образом, корпорация прекратила поддержку одного из самых известных мессенджеров, который более двух десятилетий был популярным инструментом для видеозвонков и онлайн-общения.

Начиная с этого дня, все пользователи Skype могут войти в приложение Microsoft Teams, где их уже ждут история сообщений, групповые чаты и контакты – все перенесено автоматически, без необходимости создавать новую учетную запись, информирует 24 Канал.

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В то же время Microsoft предоставила возможность экспортировать личные данные – включая историю переписки и фотографиями – для тех, кто не желает переходить на Teams.

Пользователи Skype будут иметь выбор – или перенести свои данные в Teams, или экспортировать и двигаться дальше,

– прокомментировал президент Microsoft 365 Джефф Тепер в интервью The Verge.

В течение 60 дней, до момента закрытия сервиса, Microsoft обеспечивала взаимодействие между Skype и Teams: сообщения, отправленные через Teams, доставлялись контактам в Skype. Все групповые чаты также остались интактными при переходе.

Однако с завершением работы Skype Microsoft прекратила поддержку функций телефонии, которые позволяли осуществлять звонки на мобильные и стационарные номера как внутри страны, так и за границу. Эта часть функционала, по словам вице-президента по продуктам Microsoft Амита Фулая, уже не является актуальной из-за широкого распространения VoIP и доступности мобильного интернета.

Сервис больше не предоставляет новым пользователям возможности приобрести подписки или Skype-номера, а действующие подписки и кредиты будут действовать до завершения следующего платежного цикла.

Временно Skype Dial Pad еще будет доступен в Teams для существующих пользователей с остатками средств на счету, но новые тарифные планы для потребителей внедряться не будут.

Компания подтвердила, что команда, которая работала над Skype, продолжит свою работу в рамках подразделения Microsoft Teams – увольнений не планируется. Теперь Microsoft полностью сосредотачивается на развитии Teams для потребителей, который получил бесплатную версию еще в 2020 году.

Закрытие Skype знаменует завершение эпохи, которая длилась почти 14 лет с момента приобретения сервиса Microsoft за 8,5 миллиардов долларов. Несмотря на всплеск популярности в начале пандемии COVID-19, Skype не выдержал конкуренции со стороны современных платформ, таких как Zoom, FaceTime и WhatsApp, и постепенно потерял свою аудиторию.

Напомним, что Microsoft также официально закрывает программу Windows Maps, удаляя ее из Microsoft Store в июле 2025 года. Пользователям рекомендовали перейти на веб-версию Bing Maps, поскольку офлайн-карты уже не будут поддерживаться.