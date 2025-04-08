На Титане могут существовать микробы, но шансы на это крайне незначительны

Спутник Сатурна Титан долгое время считался одним из наиболее перспективных кандидатов на существование внеземной жизни в Солнечной системе. Но новое исследование международной группы ученых опровергает это мнение – шансы на наличие жизни там оказались значительно ниже, чем считалось ранее.

Ученые из Университета Аризоны и Гарвардского университета решили пересмотреть потенциал Титана. Они сосредоточили внимание на главной особенности спутника – большом количестве органических веществ, особенно метана, рассказывает 24 Канал. Результаты их работы были опубликованы в журнале Planetary Science Journal.

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Казалось, что из-за большого количества органики на Титане источников пищи для жизни должно быть достаточно. Но мы подчеркиваем, что не все органические молекулы могут быть источниками питания. Кроме того, обмен между поверхностью, где сосредоточены органические вещества, и глобальным океаном подо льдом очень ограничен,

– отмечают авторы.

В моделировании исследователи учли один из ключевых механизмов возникновения жизни – ферментацию. Она может происходить не только при наличии кислорода, но и в бескислородной среде, с участием простых соединений, например глицин – аминокислота, которая встречается в космосе.

Ученые оценили, сколько питательных веществ может попадать под ледяную кору Титана после распада органики на поверхности в присутствии глицина. По их выводам, это возможно только в местах падения метеоритов, что случается редко, но является единственным регулярным источником "пищи" для гипотетической подледной жизни.

Результаты моделирования показали: объем доступных питательных веществ позволил бы поддерживать жизнь не более чем "на полведра микробов" во всем почти 500-километровом столбе воды Титана. Это примерно один микроорганизм на литр океанской жидкости.

Искать микробов в глобальном океане Титана будет сложнее, чем иголку в стоге сена, – подытоживают исследователи.

В 2030-х годах NASA планирует миссию к Титану с использованием роботизированного вертолета. Одной из ее задач будет проверка наличия жизни на этом спутнике.