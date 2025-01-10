Работа сервисов портала ЕГР восстановлена после российской кибератаки

Министерство юстиции Украины сообщило о возобновлении работы всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной хакерской атаки со стороны России.

Детали

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице Минюста, на портале снова доступны такие услуги, как бесплатный поиск информации в реестре, формирование выписок, получение результатов админуслуг по коду доступа, а также доступ государственных органов к сведениям из реестра через идентификаторы доступа, сообщает 24 Канал.

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Мы понимаем, насколько важным является бесперебойный доступ к государственным услугам для каждого из вас. Специалисты ГП Национальные информационные системы совместно с Кибердепартаментом Служба безопасности Украины, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Киберполиция продолжают работать над усилением защиты реестров, чтобы гарантировать вам стабильную работу сервисов,

– написали в министерстве.

Ранее также сообщалось о возобновлении работы реестра актов гражданского состояния, выписок о месте проживания детей и социальных выплатах, данных о месте проживания детей, "Зимней еПоддержки" для детей, реестра доверенностей, наследственного реестра, реестра специальных бланков нотариальных документов и многих других.

Напомним, россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины в декабре 2024 года. Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила 20 декабря, что угрозы неотвратимости функционирования реестров нет.

Расследование атаки пока продолжается, окончательных выводов еще нет. 23 декабря в Верховной Раде назвали возможные способы кибератаки на государственные реестры Украины. Возможные способы атаки включают фишинг и подкуп работников с доступом к реестрам. Александр Федиенко, председатель подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявил тогда, что атака была хорошо подготовленной и осуществлена с учетной записи высокого уровня.