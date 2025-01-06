Илон Маск критикует NASA из-за миссии к Луне, поскольку это отвлекает от его мечты о Марсе

Илон Маск очень хочет, чтобы все слушались только его и разделяли только его взгляды. Это хорошо заметно не только по его поведению в соцсети X, но и теперь по новому заявлению в адрес NASA. Миллиардер заявил, что Луна "отвлекает" внимание он нашего движения "прямо на Марс".

NASA под ударом

Интересный факт: хотя Маск давно известен своими глуповатыми комментариями и претензиями ко всем подряд, он всегда был сдержанным, когда речь заходила о космической политике США и работе NASA. Дело в том, что его компания SpaceX существует в основном благодаря правительственным заказам и тому факту, что государственное космическое агентство заказывает услуги у него, а не в Blue Origin Джеффа Безоса или Роскосмоса. Поэтому ссоры ему были крайне невыгодными. Однако сейчас ситуация кардинально другая: в президентское кресло уже в этом месяце сядет Дональд Трамп, а к рулю в NASA скоро придет Джаред Айзекман, давний друг Илона, которого он ранее запустил в космос. Поэтому руки и язык у него теперь полностью развязаны, пишет 24 Канал.

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Как известно, Маск давно мечтает колонизировать Марс. Он создает для этого самую большую в мире ракету, размышляет над юридическими аспектами будущего поселения и даже заявлял, что с вероятностью 70% сам полетит на Красную планету. NASA никогда не выступало против этих его мечтаний, но имело свое видение, которое заключалось в том, чтобы сделать Луну своеобразной промежуточной стартовой площадкой. Наш более близкий спутник позволил бы испытать технологии, усовершенствовать их и учесть все ошибки, прежде чем летели на более опасный Марс, где цена промаха будет значительно выше.

В свою очередь Маск был более-менее командным игроком и не высказывался против. Это понятно с финансовой точки зрения, поскольку SpaceX имеет контракты на миллиарды долларов не только на строительство системы высадки людей в рамках программы NASA "Артемида", но и на поставку продовольствия, грузов и других логистических услуг к запланированному Лунному шлюзу на орбите вокруг Луны.

Другое дело – частные разговоры. Он, как пишут СМИ, критиковал планы NASA, предполагая, что программа "Артемида" движется слишком медленно и слишком зависит от подрядчиков, которые стремятся получить государственные контракты по самым выгодным ценам и менее заинтересованы в достижении результатов. Однако теперь он выходит в публичную плоскость.

В течение последних дней Маск начал публично высказывать некоторые из этих частных мыслей. На Рождество, например, он написал на X: "Архитектура Artemis крайне неэффективна, поскольку это программа, которая максимизирует рабочие места, а не максимизирует результаты. Нужно что-то совершенно новое". Затем, в четверг вечером, он добавил следующее: "Мы летим прямо на Марс. Луна отвлекает".

Эти слова противоречат планам NASA отправить серию человеческих миссий на южный полюс Луны в конце этого десятилетия и создать там устойчивую базу с помощью программы "Артемида". Одно дело, если бы Маск просто высказывал свое мнение как частное лицо. Но после того, как в прошлом году он сыграл значительную роль в избрании Дональда Трампа следующим президентом Соединенных Штатов, Маск взял на себя важную консультативную роль для новой администрации. Он также был частично ответственен за ожидаемую номинацию частного астронавта Джареда Айзекмана на должность следующего руководителя NASA. Хотя Маск не руководит космической политикой США, он, безусловно, имеет весомое влияние на то, что происходит.

Что это означает для "Артемиды"

Судьба "Артемиды" является важным вопросом не только для NASA, но и для всей коммерческой космической отрасли США, Европейского космического агентства и других международных партнеров, которые присоединились к возвращению людей на Луну. Благодаря проекту "Артемида" Соединенные Штаты конкурируют с Китаем за установление значимого присутствия на поверхности Луны.

Мы уже видели несколько значительных переносов программы Artemis, последняя из которых произошла в конце прошлого года. Мы также видели отчет аналитиков о том, что программа не успеет уложиться в определенные ею сроки. Теперь существует небольшая угроза, что ее вообще отложат на неопределенное будущее или отменят ради переориентации внимания на Марс. Однако все это лишь осторожные предположения, поэтому не стоит воспринимать это как факт. К миссии привлечено настолько много различных организаций и людей, вложено столько денег и времени, что вряд ли кто-то решится ее отменить. NASA уже даже осуществило первый запуск, в рамках которого тестировало космическую капсулу Orion, в которой полетят будущие астронавты. Поэтому сомнительно, что кто-то согласится с утверждением Маска, что "архитектура Artemis является крайне неэффективной". В конце концов, именно первая администрация Трампа создала программу около пяти лет назад.

Вполне вероятно, что NASA внесет какие-то изменения в план, который теперь будет включать инициативы, направленные как на Луну, так и на Марс. Но удастся ли космическому агентству достичь успеха на обоих направлениях, распыляя внимание, будет главным вопросом, который встанет перед новой администрацией.