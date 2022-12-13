Xiaomi представила MIUI 14, но система будет неполноценной на некоторых смартфонах

Xiaomi полностью рассекретила обновленную версию оболочки для смартфонов и планшетов MIUI 14. На презентации рассказали о ее особенностях, однако кое-что неприятное раскопали журналисты.

24 канал собрал интереснейшие особенности и характеристики новой версии оболочки от Xiaomi, о которых рассказали на презентации 11 декабря. Как и ожидалось, MIUI 14 построена на новом Android 13.

Интересно Представлены смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Какой мы увидим MIUI 14

Китайская компания утверждает, что MIUI 14 занимает на устройстве чуть больше 13 гигабайтов , что гораздо меньше, чем Android-оболочки других производителей.

, что гораздо меньше, чем Android-оболочки других производителей. Чистая ОС потребляет 3,3 гигабайта оперативной памяти , что также экономичнее по сравнению с аналогами.

, что также экономичнее по сравнению с аналогами. Разработчикам удалось добиться повышения плавности работы, прироста производительности и скорости. Заявлен очень плавный скроллинг.



Новая оболочка для смартфонов MIUI 14 / Фото Xiaomi

Количество приложений, которые невозможно удалить, уменьшилось всего до восьми: "Телефон", "Сообщения", "Контакты", "Настройки", Mi Store, "Браузер", "Проводник" и "Камера".

Для экономии места в MIUI 14 предусмотрено сжатие данных неиспользуемых приложений.

Также реализованы функции по уменьшению потребления энергии, новые возможности кастомизации дизайна, большие иконки.

Еще одно интересное нововведение – тамагочи. Виртуальное животное или растение может быть размещено на главном экране в виде виджета – за ним нужно ухаживать, кормить, развлекать и прочее.



Тамагочи на главном экране в MIUI 14 / Фото Xiaomi

Функция распознавания текста и автосубтитров выполняет вычисление прямо на устройстве.

Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%, скорость подключения смартфона к Smart TV – на 12%.

Совместная работа: планшетом можно использовать в качестве дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображения с экрана.

Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.



Часть интерфейса MIUI 14 / Фото Xiaomi

Xiaomi также объявила, на каких смартфонах появится обновленная оболочка. MIUI 14 изначально будет установлена на моделях Xiaomi 13 и 13 Pro (уже из коробки). В феврале обновление поступит на первую волну устройств:

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

MIUI 14 не для всех

Как выяснило издание MyDrivers, новая версия оболочки оказалась урезанной для большинства смартфонов.

Новая функция перевода текста изображения будет доступна только на смартфонах, работающих на чипах Snapdragon серии 7 и 8, а также MediaTek не ниже Helio G80.

"Фотонный двигатель", позволяющий облегчить и ускорить приложения, будет доступен только пользователям смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. А это буквально несколько смартфонов компании.

Третья возможность MIUI 14, на которой Xiaomi сделала заметный акцент во время презентации – возможность удаления базового софта, кроме восьми приложений. Оказывается, это будет работать только на смартфонах, выпущенных после октября 2022, а это только Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По всей вероятности, позже найдутся и другие ограничения MIUI 14. Сейчас все выглядит не слишком привлекательно для владельцев устройств, выпущенных в прошлые годы. Здесь компания решила пойти по пути Apple, которая традиционно оставляет самые интересные фишки новым флагманам.