Xiaomi представила MIUI 14, но система будет неполноценной на некоторых смартфонах

13 декабря 2022, 13:31
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Xiaomi полностью рассекретила обновленную версию оболочки для смартфонов и планшетов MIUI 14. На презентации рассказали о ее особенностях, однако кое-что неприятное раскопали журналисты.

24 канал собрал интереснейшие особенности и характеристики новой версии оболочки от Xiaomi, о которых рассказали на презентации 11 декабря. Как и ожидалось, MIUI 14 построена на новом Android 13.

Интересно Представлены смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Какой мы увидим MIUI 14

  • Китайская компания утверждает, что MIUI 14 занимает на устройстве чуть больше 13 гигабайтов, что гораздо меньше, чем Android-оболочки других производителей.
  • Чистая ОС потребляет 3,3 гигабайта оперативной памяти, что также экономичнее по сравнению с аналогами.
  • Разработчикам удалось добиться повышения плавности работы, прироста производительности и скорости. Заявлен очень плавный скроллинг.


Новая оболочка для смартфонов MIUI 14 / Фото Xiaomi

  • Количество приложений, которые невозможно удалить, уменьшилось всего до восьми: "Телефон", "Сообщения", "Контакты", "Настройки", Mi Store, "Браузер", "Проводник" и "Камера".
  • Для экономии места в MIUI 14 предусмотрено сжатие данных неиспользуемых приложений.
  • Также реализованы функции по уменьшению потребления энергии, новые возможности кастомизации дизайна, большие иконки.
  • Еще одно интересное нововведение – тамагочи. Виртуальное животное или растение может быть размещено на главном экране в виде виджета – за ним нужно ухаживать, кормить, развлекать и прочее.


Тамагочи на главном экране в MIUI 14 / Фото Xiaomi

  • Функция распознавания текста и автосубтитров выполняет вычисление прямо на устройстве.
  • Скорость обнаружения наушников увеличена на 50%, скорость подключения смартфона к Smart TV – на 12%.
  • Совместная работа: планшетом можно использовать в качестве дополнительного экрана для ноутбука или дублировать изображения с экрана.
  • Семейное облако с общими фотоальбомами, гибкой настройкой разрешений для устройств детей и обменом информацией о состоянии здоровья.


Часть интерфейса MIUI 14 / Фото Xiaomi

Xiaomi также объявила, на каких смартфонах появится обновленная оболочка. MIUI 14 изначально будет установлена на моделях Xiaomi 13 и 13 Pro (уже из коробки). В феврале обновление поступит на первую волну устройств:

  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Extreme Edition
  • Redmi K50 Gaming Edition

MIUI 14 не для всех

Как выяснило издание MyDrivers, новая версия оболочки оказалась урезанной для большинства смартфонов.

  • Новая функция перевода текста изображения будет доступна только на смартфонах, работающих на чипах Snapdragon серии 7 и 8, а также MediaTek не ниже Helio G80.
  • "Фотонный двигатель", позволяющий облегчить и ускорить приложения, будет доступен только пользователям смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 2. А это буквально несколько смартфонов компании.
  • Третья возможность MIUI 14, на которой Xiaomi сделала заметный акцент во время презентации – возможность удаления базового софта, кроме восьми приложений. Оказывается, это будет работать только на смартфонах, выпущенных после октября 2022, а это только Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

По всей вероятности, позже найдутся и другие ограничения MIUI 14. Сейчас все выглядит не слишком привлекательно для владельцев устройств, выпущенных в прошлые годы. Здесь компания решила пойти по пути Apple, которая традиционно оставляет самые интересные фишки новым флагманам.

Автор: Олександр Гайдамашко