"Желание было давно": руководитель Дии подписал контракт с ВСУ

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник сообщил, что вступил в Вооруженные Силы Украины. Он отметил, что не увольняется из команды Минцифры и планирует вернуться после победы.

О присоединении к рядам Сил обороны он сообщил на своей странице в инстаграме. Мстислав Баник распространил сообщение, в котором рассказал детали своего решения.

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Руководитель Дии пошел служить

Всегда нужно быть наступательным в своих ценностях, слышать себя и быть откровенным с собой. Желание идти в ВСУ было у меня давно, а бронирование никогда не было для меня чем-то решающим,

– заявил Мстислав Баник.

По его словам, он долго откладывал это решение из-за рабочих задач.

"Я долго откладывал это решение из-за неотложных рабочих задач, которые вставали перед нашей командой и передо мной. И за эти два года полномасштабной войны мы сделали много фантастических и исключительных вещей. Я уверен, моя команда даже без меня – лучшая команда в мире, которая справится со всем даже лучше меня в то время, пока я буду служить", – добавил он.

Он добавил, что обязанность защищать Родину во время войны – это святое. По мнению Баника, в такие времена надо быть сильными сплоченными и не давать страхам брать над собой верх.

"Никто не создан для окопов, но и никто не защитит нашу землю кроме нас самих", – подчеркнул он.

Баник подчеркнул, что будет работать не в тылу, не в Минобороны или Генштабе. Подробности пообещал раскрыть, когда после обучения попадет в бригаду.

Мстислав Баник не увольняется из команды Минцифры и планирует вернуться в команду Дии после победы.

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