Недавние солнечные вспышки вызвали полярные сияния даже на Марсе

С мая наша планета пережила несколько мощных геомагнитных штормов, которые провоцировали полярные сияния, проблемы со спутниками и перебои радиосвязи. Но солнечные вспышки, которые являются причиной этого, почувствовала на себе не только Земля. Марсоход NASA Curiosity зафиксировал самый высокий уровень радиации, достигшей Марса, который не имеет такого же мощного магнитного поля для ее отражения.

Что произошло на Марсе

Недавняя вспышка на Солнце направила мощный поток заряженных частиц и радиации в сторону Марса, позволив ученым получить редкое представление о том, как эти события разворачиваются на других планетах, кроме Земли.

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Марсоход Curiosity фиксировал последствия солнечной бури на поверхности Марса, используя свои навигационные камеры, чтобы записать, как частицы с Солнца дождем обрушились на Красную планету. Аппарат также измерил самую большую дозу радиации за время своей 12-летней миссии , что дает больше представления о том, сколько испытаний ждет будущих астронавтов, которые отправятся в далекое путешествие на Марс.

, что дает больше представления о том, сколько испытаний ждет будущих астронавтов, которые отправятся в далекое путешествие на Марс. В то же время орбитальный аппарат MAVEN наблюдал полярные сияния на дальней стороне Марса.

На этих кадрах не видно полярного сияния, однако мы можем видеть сильные помехи, которые вызвали растущие уровни солнечной радиации: видео

За последний месяц Солнце излучало серию солнечных вспышек и корональных выбросов массы (CME), которые долетели до Марса. 20 мая солнечный орбитальный аппарат NASA Solar Orbiter зафиксировал солнечную вспышку, которая позже была классифицирована как X12 (солнечные вспышки начинаются с класса B, самого слабого, и заканчиваются самым сильным, X-классом).

Массивная солнечная вспышка послала в сторону Красной планеты рентгеновские и гамма-лучи, двигавшиеся со скоростью света, а также заряженные частицы, которые были запущены следующим CME.

Еще один ролик, который показывает сильные помехи, вызванные радиацией: видео

Отдел анализа космической погоды Луны и Марса в Центре космических полетов имени Годдарда NASA отследил частицы, которые прибывали на Марс в течение десятков минут и появились в виде черно-белых полос и пятнышек на изображении марсианского ландшафта.

Недавно мой рутинный мониторинг пыли совпал с большим солнечным событием, что ударило по Красной планете, и заряженные частицы, которые попали в мою камеру, вызвали искажения,

– написали операторы марсохода от имени Curiosity, которые ведут его страницу в соцсети X.

Детектор оценки радиации (RAD) марсохода был использован для измерения количества излучения, которое достигло Марса. Он обнаружил его самый большой всплеск: астронавт на поверхности планеты получил бы дозу облучения в 8 100 микрогрей, что эквивалентно 30 рентгенам грудной клетки.

Полярное сияние

После этой солнечной бури в небе над Марсом также появилось полярное сияние. Орбитальный аппарат Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN зафиксировал сияние над планетой с помощью прибора для исследования солнечных энергичных частиц.

На этом смонтированном из фотографий ролике фиолетовым показаны области, где наблюдалось сияние, хотя качество его далеко не самое лучшее: видео

Это было самое большое событие солнечных энергичных частиц, которое когда-либо наблюдал MAVEN. За последние недели произошло несколько солнечных событий, поэтому мы наблюдали волну за волной частиц, падающих на Марс,

– говорит Кристина Ли, специалист по космической погоде в проекте MAVEN.

Почему это важно

Эти данные особенно важны, поскольку человечество планирует высадку астронавтов на Марс в 2030-х годах.

Ожидается, что скалы или лавовые трубки (ямы и пещеры в марсианском грунте) обеспечат дополнительную защиту для людей, поскольку дозы радиации на соседней с нами планете значительно выше из-за слабого магнитного поля.

Однако ученые все равно должны знать, с чем столкнутся астронавты, чтобы подготовиться ко всем возможным ситуациям.

Солнечные бури

Напомним, наше Солнце проходит через 11-летний цикл колебаний активности, и сейчас мы приближаемся к солнечному максимуму. Как следствие, на звезде наблюдается увеличение количества солнечных пятен, солнечных вспышек и корональных выбросов массы.

Земля пережила собственную солнечную бурю в период с 10 по 12 мая, которая привела к перебоям в электросети и отключений радио, среди других технологий и инфраструктуры, а до этого еще одну. Это привело к красивым красочным полярным сияниям в ночном небе над большей частью мира, в том числе и над Украиной.