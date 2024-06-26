NASA запустит в космос искусственную звезду, которую назвали в честь известного астронома

NASA готовится к запуску в космос уникального полезного груза - небольшого устройства размером с тостер, оснащенного восемью лазерами. Эта искусственная звезда предназначена для имитации звезд и небесных объектов, таких как сверхновые, путем направления лазерных лучей на инструменты на Земле.

Проект, известен как Landolt, является частью миссии NASA стоимостью 19,5 миллиона долларов, направленной на повышение точности звездных измерений. Исследователи считают, что он также может помочь в изучении темной энергии – таинственной силы, которая, как считается, является движущей силой ускоренного расширения Вселенной.

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Дэвид Чиарди, заместитель директора Института науки об экзопланетах NASA и астроном из Калифорнийского технологического института, отмечают, что даже с помощью современных инструментов измерения настоящей яркости звезд были известны лишь на несколько процентов. Landolt позволит улучшить эти измерения более чем в десять раз.

Для чего это нам нужно?

Понимание точной яркости звезд имеет решающее значение для лучшего понимания как самих звезд, так и вращающихся вокруг них планет,. Цель состоит в том, чтобы выяснить для других планет, вращающихся вокруг других звезд, могут ли они также иметь океаны, где, вероятно, могла бы зародиться и существовать жизнь.

Как это будет работать?

Миссия названа в честь астронома Алро Ландольта, известного своими каталогами звездной яркости с 1973 года, который умер в 2022 году. Его фамилия известна во всем астрономическом сообществе.

Яркость искусственной звезды будет сравниваться с более удаленными звездами для создания обновленных каталогов звездной яркости. Хотя ее не будет видно невооруженным глазом, ее можно будет обнаружить с помощью телескопов.

Это сравнение также поможет исследователям изучать скорость расширения Вселенной, что потенциально позволит понять темную энергию.

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