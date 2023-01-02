IT-Армия взломала сайты российских городов и разместила новогоднее поздравление Зеленского

2 января 2023, 11:31
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Источник:

IT-Армия Украины

Украинские хакеры не забывают о борьбе с врагом даже в новогоднюю ночь. В телеграм-канале добровольческой группы появился краткий отчет со списком российских городов, чьи сайты были взломаны и демонстрировали приветствие Владимира Зеленского.

IT-Армия Украины – добровольческое объединение хакеров и других компьютерных специалистов, занимающихся противодействием российской агрессии в киберпространстве. Группа проводит регулярные кибератаки на ресурсы врага, перекрывая денежные потоки, дестабилизируя работу важных для врага сервисов и распространяя информацию о войне в Украине.

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Кого взломали

Постарались, чтобы новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского также увидели на официальных сайтах администраций городов, районов, округов и поселений россии,
– написали хакеры.

Судя по сообщению, в список попали:

  • Администрация городского округа Лосино-Петровские;
  • Администрация города Кемерово;
  • Администрация Клинцовского района;
  • Администрация Красноармейского района Самарской области;
  • Администрация Ленинско-Кузнецкого городского округа;
  • Администрация Деревня Первомайское;
  • Администрация поселения Киевская и другие.


Так выглядели страницы всех взломанных сайтов / Фото IT ARMY of Ukraine

Напомним, недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал некоторые детали о так называемой "книге палачей" – архиве с данными русских солдат, которые убивают и пытают украинцев. Собирает ее также IT-Армия для того, чтобы помочь в принятии решений на поле боя и привлечь к ответственности всех причастных.

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского: видео

 

Автор: Олександр Гайдамашко