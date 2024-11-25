Земля прощается со своим временным спутником, а тем временем ученые выяснили его происхождение

Знали ли вы, что Земля иногда может иметь более одного естественного спутника? Время от времени какой-то из космических камней зависает на нашей орбите, а затем улетает прочь или падает в атмосферу. Именно это произошло в сентябре, когда небольшой астероид 2024 PT5 "зацепился" за нашу орбиту и пробыл на ней почти два месяца. Сегодня он наконец улетает прочь. Что ученые узнали о его происхождении?

Откуда он взялся

Исследуя космического гостя, ученые были удивлены, ведь он, судя по всему, является частью нашего большего и постоянного спутника, Луны. Сильное столкновение в далеком прошлом могло выбросить его в космос, и теперь обломок просто дрейфует в пустоте, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Подтвердить это или опровергнуть ученые пока не смогут, ведь уже сегодня 2024 PT5 улетает от планеты и вернется к нам только через 30 лет. Кроме того, чтобы проверить эту теорию, нам нужно получить образец этого камня.

Астероид 2024 PT5 исследователи впервые обнаружили в начале сентября. Расчеты показали, что он застрянет на временной орбите вокруг нашей планеты с 29 сентября по 25 ноября. Космический камень имеет ширину около 10 метров, то есть он слишком мал, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом.

Сейчас 2024 PT5 находится на расстоянии 3,7 миллиона километров от нашей планеты, что примерно в 9,5 раза превышает расстояние между Землей и Луной. Вы можете посмотреть его траекторию по этой ссылке.

Исследование, которое пока еще не было рецензировано, выявило особые характеристики отражения света от астероида, которые совпадают с аналогичными показателями у Луны. Ученые также выяснили, что камень совершает оборот вокруг собственной оси раз в час.

Астрономы считают, что 2024 PT5 принадлежит к небольшой группе астероидов, известных как "Арджуны". Однако происхождение этих космических камней пока также под вопросом. Последний объект, который был захвачен гравитацией Земли и имел похожие характеристики, это NX1 2022 года. Это намекает, что Арджуны могут в основном состоять из обломков Луны, которые осели в полурегулярных орбитах вокруг системы Земля-Луна в течение тысяч или миллионов лет.

Результаты не являются окончательными из-за нехватки данных. Следующая возможность изучить этот астероид появится только в 2055 году, а после этого – в 2084-м.