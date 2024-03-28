Астрономы разозлены по поводу возможного закрытия космического телескопа NASA

Ученые выражают глубокую обеспокоенность по поводу возможного решения о деактивации рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", ключевого инструмента в исследовании космоса. Его планируют закрыть из-за экономии денег. Работая более двадцати лет, телескоп Чандра предоставил неоценимую информацию о строении и развитии Вселенной.

Опасения связаны с недавно обнародованным проектом бюджета NASA на 2025 финансовый год, который предусматривает значительное сокращение финансирования обсерватории. Если эти сокращения будут реализованы, они могут привести к постепенному закрытию Чандры, а выделенные деньги сократятся с 68,3 миллиона долларов в 2023 году до всего лишь 5 миллионов долларов к 2029 году.

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В проекте бюджета NASA говорится о необходимости "упорядоченного сворачивания миссии до минимальных операций" для Чандры, что вызвало тревогу в научном сообществе.

Ученые поражены потенциальным закрытием "Чандра"

Патрик Слейн, директор рентгеновского центра "Чандра", описал реакцию ученых как шок в сочетании с решительным намерением обжаловать это решение. Обсерватория Чандра, известна своей способностью обнаруживать рентгеновское излучение, предлагает уникальные возможности, на которые не способны другие космические телескопы, такие как "Хаббл" и космический телескоп Джеймса Уэбба.

Благодаря наблюдениям Чандры исследователи достигли значительных успехов в понимании таких явлений, как черные дыры, нейтронные звезды и экзопланеты. Его передовые технологии и чувствительность сделали его краеугольным камнем в астрономических исследованиях.

Другие проекты тоже под угрозой

Однако предложенные сокращения бюджета также ставят под сомнение перспективы будущих усилий NASA в сфере космических наблюдений. Ожидаемый преемник Чандры, телескоп Lynx, не получил необходимого финансирования для ускоренной разработки, что потенциально может отложить его запуск до середины 2030-х годов.

Кроме того, бюджетное предложение указывает на сокращение финансирования других флагманских проектов, в частности культового космического телескопа "Хаббл", что усиливает неопределенность вокруг будущего космических исследований.

Несмотря на мрачный прогноз, среди ученых остается проблеск надежды на то, что согласованные адвокационные усилия могут побудить к пересмотру бюджетных приоритетов NASA. Они утверждают, что потеря Чандры не только помешает текущим исследованиям, но и подорвет лидерство Соединенных Штатов в рентгеновской астрономии.

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Астрофизик из Университета штата Огайо Дэвид Вайнберг отметил масштабы влияния, отметив, что роль Чандры незаменима в углублении нашего понимания космоса. Он поддержал настроения астрономического сообщества, призвав NASA исследовать альтернативные пути сохранения неоценимого вклада рентгеновской обсерватории Чандра.