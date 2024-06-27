NASA нашло выход: известно, кто сведет МКС с орбиты, когда придет время

NASA официально назначило компанию SpaceX ответственной за снятие с орбиты Международной космической станции (МКС), выделив на этот проект 843 миллиона долларов, не учитывая стоимость подготовки и запуска. Эта задача будет выполнена только после того, как будут готовы коммерческие орбитальные станции, что может произойти после 2030 года.

Поскольку Россия может прекратить поддержку МКС уже в 2028 году, ответственность за работу станции и ее окончательное снятие с орбиты ляжет на NASA и ее ближайших партнеров. В текущем плане остается непонятным, снимет ли SpaceX с орбиты всю станцию, или только американский сегмент. Предыдущие предложения предлагали разделить станцию в конце ее цикла и вывести с орбиты части отдельно.

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Сначала NASA объявило запрос на предложения по проекту космического буксира в марте 2023 года, пригласив к участию заинтересованные стороны. В конце концов агентство выбрало SpaceX, и этот выбор выглядит логичным, хотя он может вызвать беспокойство относительно монополии на космическом рынке.

Этот выбор состоялся на фоне растущей конкуренции, о чем свидетельствует недавний протест Blue Origin и ULA относительно деятельности SpaceX во Флориде.

Кен Бауэрсокс, заместитель администратора Управления космических операций NASA заявил, что выбор американского спускаемого аппарата для Международной космической станции поможет агентству и его международным партнерам гарантировать безопасный и ответственный спуск с низкой околоземной орбиты в конце эксплуатации станции.

Хотя предварительно снятие МКС с орбиты запланировано на 2030 год, NASA уточнило, что операции могут быть продолжены после этой даты, если это будет необходимо. Вывод станции из эксплуатации будет согласовываться с готовностью коммерческих орбитальных станций, которые все еще находятся на стадии разработки.

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Замена МКС будет и, возможно, не одна

Тем временем Axiom Space работает над заменой МКС – станцией Axiom, а Blue Origin в сотрудничестве с Sierra Space, Boeing и Amazon разрабатывает Orbital Reef. Кроме того, существует проект Voyager Space, который реализует Starlab при поддержке Lockheed Martin и Northrop Grumman, а компания Vast Space, базирующаяся в Калифорнии, планирует запустить свой модуль Haven-1 на орбиту в 2025 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9.