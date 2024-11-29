Российский космический корабль наконец-то перестал вонять, пока экипаж МКС выяснял причину

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что российский грузовой корабль "Прогресс-90", который прибыл на МКС с тремя тоннами припасов, принес с собой также неприятный запах. Астронавты немедленно запечатали его люки. Но, как теперь сообщают источники, запаха больше нет, а персонал станции начал распаковывать груз. Что же именно воняло с корабля, если россиян на борту не было?

Источник неприятного запаха, кажется, выяснили

Когда "Прогресс-90" пристыковался к модулю Piosk в минувшую субботу, астронавты заметили странный запах, а также капли неизвестной жидкости, которая плавала в невесомости. Люк между кораблями немедленно закрыт, чтобы изолировать проблему. К счастью, запах быстро развеялся, поэтому экипаж уже разгрузил припасы, сообщает 24 Канал со ссылкой на объявление NASA.

Как все начиналось Астронавты на МКС вынуждены спасаться от вони, который исходит из российского корабля

Относительно причины странного запаха, NASA сообщило, что это могло быть связано с "выделением газов из материалов внутри грузового космического корабля". Однако что это за материалы и какие именно газы могли из них выделяться, не объясняют. Неясно также и то, могло ли это повлиять на грузы, которые доставили на МКС.

После обнаружения запаха диспетчеры полета на Земле активировали оборудование для очистки воздуха "в рамках обычных процедур". Российский космонавт с красноречивым именем Иван Вагнер также очистил вентиляционные системы и провел фотоинспекцию, сообщает космическое агентство. NASA говорит, что качество воздуха внутри космической станции находится на нормальном уровне, отвергая беспокойство, что МКС могла подвергнуться риску загрязнения.