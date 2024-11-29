Джерело неприємного запаху, здається, з'ясували

Коли "Прогрес-90" пристикувався до модуля Piosk у минулу суботу, астронавти помітили дивний запах, а також краплі невідомої рідини, яка плавала в невагомості. Люк між кораблями нагайно закритий, щоб ізолювати проблему. На щастя, запах швидко розвіявся, тож екіпаж уже розвантажив припаси, повідомляє 24 Канал з посиланням на оголошення NASA.

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Щодо причини дивного запаху, NASA повідомило, що це могло бути пов'язано з "виділенням газів з матеріалів усередині вантажного космічного корабля". Однак що це за матеріали і які саме гази могли з них виділятися, не пояснюють. Неясно також і те, чи могло це вплинути на вантажі, які доставили на МКС.

Після виявлення запаху диспетчери польоту на Землі активували обладнання для очищення повітря "в рамках звичайних процедур". Російський космонавт з красномовним іменем Іван Вагнер також очистив вентиляційні системи й провів фотоінспекцію, повідомляє космічне агентство. NASA каже, що якість повітря всередині космічної станції знаходиться на нормальному рівні, відкидаючи занепокоєння, що МКС могла піддатися ризику забруднення.