Похоже экипаж Starliner застрял на МКС до августа – NASA обнаружила очередную проблему в корабле

NASA сообщило, что астронавты на борту космического корабля Boeing Starliner могут застрять в космосе до августа из-за проблем с перегревом маневровых двигателей корабля. Об этом свидетельствуют результаты недавних наземных испытаний.

Что случилось

5 июня пять двигателей отключились во время попытки пристыковки космического корабля к Международной космической станции (МКС). Чтобы гарантировать безопасное возвращение на Землю, инженеры NASA повторно проанализировали ситуацию. Эти тесты показали, что двигатели перегреваются сверх ожидаемого уровня.

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Проблема перегрева не является новой для Starliner. Она возникла во время предыдущего беспилотного полета корабля на МКС и снова во время первой пилотируемой тестовой миссии. Хотя наземной команде удалось перезапустить четыре двигателя, что позволило космическому кораблю пристыковаться на день позже, чем планировалось, основная проблема осталась.

Последние наземные испытания показали, что двигатели коррекции орбиты в сервисном модуле нагреваются больше, чем ожидалось, вероятно, из-за ограниченного пространства и воздействия солнечных лучей. Инженеры воссоздали эти условия во время испытаний, чтобы лучше понять проблему.

Хотя корректирующие двигатели не используются для спуска космического корабля с орбиты – с этим справляются более мощные кормовые двигатели – они являются критически важными во время стыковки и маневров вблизи МКС. Starliner имеет 28 таких двигателей, которые имеют решающее значение для его работы в непосредственной близости к станции.

Дополнительная проблема

NASA также расследует аномалию с негерметичностью соединений в системе транспортировки гелия. Причина этой проблемы остается непонятной, хотя она может быть связана с засорением соединений или избытком масла. Инженеры рассматривают возможность перепроектирования этих соединений.

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Когда экипаж Starliner вернется на Землю

По оценкам NASA, Starliner может быть возвращен на Землю к концу июля. Однако следующая смена экипажа Dragon Crew SpaceX запланирована на середину августа, что требует освобождения стыковочного порта, занятого кораблем Boeing. В качестве запасного плана, NASA может вернуть нынешний экипаж на Землю раньше, чем обычно, что является редкой практикой, чтобы освободить место для нового экипажа.