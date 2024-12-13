Первое расследование внеземной аварии объясняет крушение марсианского вертолета Ingenuity

NASA исследует последний полет вертолета Ingenuity на Марсе. Инженеры из Лаборатории реактивного движения в Южной Калифорнии сейчас оценивают, почему аппарат сломался в январе 2024 года. Хотя расследование еще не завершено, нам уже представили первые выводы.

Что случилось с Ingenuity

Когда Ingenuity совершил последний полет и замолчал, многие подумали, что это было в последний раз, когда мы слышали о нем. Однако в NASA решили не оставлять дело как есть. Хотя вертолет и так проработал гораздо дольше, чем они рассчитывали и планировали, ученые все равно хотят знать, что с ним произошло. Это первое в истории расследование "авиакатастрофы", которое проводится не просто за пределами нашей планеты, а вообще на другой планете, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение NASA.

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Планировалось, что Ingenuity осуществит лишь пять полетов в течение 30 дней, только чтобы продемонстрировать способность человечества осуществлять управляемые полеты в других мирах. После этих пяти испытательных миссий он стал разведчиком для марсохода Perseverance на Марсе, когда тот исследовал среду кратера Езеро. Вместо всего лишь одного месяца вертолет летал почти три года, совершив 72 полета. Последний завершился аварией, которая привела к тому, что аппарат практически упал на поверхность Красной планеты с высоты 12 метров, после чего связь с ним прервалась навсегда. В NASA говорят, что все четыре лопасти его винта сломались, когда после удара Ingenuity покатился по песчаной ряби.

Когда вы проводите расследование аварии на расстоянии 100 миллионов миль, у вас нет ни черных ящиков, ни очевидцев. Хотя на основе имеющихся данных можно рассматривать несколько сценариев, у нас есть один, который, по нашему мнению, является наиболее вероятным: отсутствие текстуры поверхности дало навигационной системе слишком мало информации для работы,

– говорит Говард Грип, первый пилот Ingenuity в Лаборатории реактивного движения.

Судя по всему, навигационная система Ingenuity не смогла найти достаточно объектов на поверхности кратера Езеро, чтобы отследить их, поэтому вертолет не смог приземлиться должным образом. То есть вертолет просто не понимал характер поверхности и не смог подобрать правильный способ приземления, чтобы учесть все опасности и особенности. На основе фотографий, сделанных после полета, команда считает, что ошибки навигации в полете вызвали "высокие горизонтальные скорости при приземлении", поэтому он не понимал, что ему надо снизить скорость, садясь на наклонную поверхность. Посадка на песчаном склоне в условиях сохранения скорости, вероятно, закрутила аппарат вокруг его оси, а потом его лопасти просто начали биться о реголит. Известно, что все лопасти были сломаны, а одна полностью отделилась. В конце концов вертолет перевернулся.

Сегодня ученые и инженеры используют данные с полетов Ingenuity, чтобы работать над совершенствованием конструкции летательных аппаратов. Они учтут и результаты этого расследования, чтобы будущие аналоги не повторили такой ошибки. Инженеры используют относительно низкую стоимость и удивительную долговечность Ingenuity как основу для создания будущего марсианского вертолета, который может весить в 20 раз больше и будет пролетать до 3 километров в день, что примерно в 4,6 раза дальше, чем самый длительный полет Ingenuity.