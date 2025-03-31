NASA включила гигантские ракеты Starship от SpaceX в свою коммерческую программу запусков

NASA объявило об обновлении контракта со SpaceX в рамках программы коммерческих запусков. До сих пор агентство покупало запуски на ракетах Falcon 9 и Falcon Heavy по схеме NASA Launch Services (NLS) II.

После изменений NASA сможет также заказывать запуски полезной нагрузки на Starship, что дает новый шанс гигантским многоразовым ракетам SpaceX, несмотря на их еще далекую от совершенства конструкцию, рассказывает 24 Канал.

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Последние два тестовых запуска Starship – седьмой и восьмой – завершились зрелищными взрывами кораблей, что может свидетельствовать о серьезных проблемах платформы. Однако контракт, предусматривающий использование Starship в программе закупок запусков, демонстрирует высокий уровень доверия NASA к этому проекту SpaceX.

Если Starship не летают, почему NASA включило их в программу запусков?

Без Starship не обойдется высадка астронавтов на Луну в рамках программы Artemis. До этого события остается несколько лет, и без включения Starship в программу закупок запусков процесс организации полетов мог бы затормозиться из-за бюрократических процедур.

Подготовка документов является критической частью миссии, даже если сама ракета еще находится на ранних стадиях испытаний.

Контракты NLS II заключаются на несколько лет без фиксированных сроков выполнения или ограничений по количеству запусков. Опция размещения заказов будет действовать до июня 2030 года, а общий период выполнения продлится до декабря 2032 года.

Каждый год предполагается добавление новых услуг, что позволит SpaceX претендовать на будущие миссии. Это означает, что Starship начнет приносить компании контракты, даже не осуществив ни одного полноценного полета.