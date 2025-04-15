NASA продлило бартерное соглашение с Россией до 2027 года

NASA официально продлило соглашение с "Роскосмосом" об обмене местами в полетах на МКС до 2027 года. В рамках договоренности американские астронавты и в дальнейшем будут летать на борту ракеты "Союз", тогда как российские космонавты будут летать на американских коммерческих кораблях. Это означает непрерывное присутствие по крайней мере одного представителя каждой из сторон на борту МКС.

Россия в космосе

Официальное подтверждение о продлении соглашения появилось 3 апреля, когда NASA объявило, что астронавт Крис Уильямс полетит в ноябре на "Союзе МС-28" вместе с двумя российскими космонавтами. Этот бартерный обмен, который не предусматривает денежных выплат друг другу позволит осуществлять полеты к МКС даже если один из типов кораблей временно не может лететь, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

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Прошлой осенью были сомнения относительно дальнейшей судьбы договоренности, когда "Роскосмос" обнародовал состав экипажей "Союз МС-28" и "МС-29", в которых отмечались только россияне. Хотя тогдашний глава NASA Билл Нельсон и выразил уверенность, что соглашение продлят "в надлежащее время", никакой конкретики не было. В январе российские медиа сообщили о завершении переговоров, однако NASA не подтвердило эту информацию, заявив, что обновление будет "в ближайшие недели".

Теперь известно, что соглашение обновлено и охватывает:

Вторую волну "интегрированных полетов" в 2025 году.

Еще одну серию в 2026 году.

А также полет корабля SpaceX Dragon в 2027 году.

Одно из важных нововведений – увеличение продолжительности "стоянки" российских "Союзов" на МКС. Ранее корабли запускали каждые шесть месяцев, теперь же миссии будут длиться по восемь. В частности, это касается экипажей "Союза МС-27" и "МС-28", о чем упомянуто в официальных релизах NASA. При этом причина изменения графика не объясняется, но очевидно, что Роскосмос в 2025-2026 годах осуществит на одну миссию меньше – три вместо привычных четырех. Коммерческие экипажи NASA обычно стартуют каждые шесть месяцев, но график зависит от загруженности станции другими кораблями.

Соглашение также оставляет открытым вопрос: будет ли Роскосмос участвовать в полетах на корабле Boeing Starliner. Несмотря на то, что в мае 2024 года NASA заявляло о малой вероятности участия России в первом ротационном полете Starliner-1, официального запуска до сих пор не назначено. Причина – постоянные задержки с испытаниями и технические проблемы капсулы.