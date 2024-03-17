Что было не так

Проблема была связана с памятью FSD космического аппарата, которая отвечает за упаковку научных данных и телеметрии для передачи на Землю. Это очень старый аналог оперативной памяти, который мог износиться, или даже серьезно повредиться.

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Несмотря на поддержку связи с "Вояджером-1", NASA столкнулось с проблемами в отправке команд из-за удаленного расположения космического аппарата, что требует почти двух дней для связи в обе стороны.

Дамп памяти, полученный 3 марта 2024, после того, как 1 марта было отправлено специальную команду, обнаружил диагностические данные, имеющие решающее значение для понимания первопричины проблемы системы связи. Сейчас команда NASA анализирует данные, чтобы разработать потенциальное решение.

"Вояджер-1" могут потерять навсегда

Однако реализация любого решения требует времени, и если оно не будет найдено, то почти 47-летний космический зонд может быть безвозвратно потерян.

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Сложившаяся, ситуация, подчеркивает устойчивость систем "Вояджера-1" и постоянные усилия, направленные на продолжение его миссии, в то же время даже самые стойкие аппараты рано или поздно просто перестают работать.