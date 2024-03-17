Що було не так

Проблема була пов'язана з пам'яттю FSD космічного апарату, яка відповідає за упаковку наукових даних і телеметрії для передачі на Землю. Це дуже старий аналог оперативної пам'яті, який міг зноситися, або навіть серйозно пошкодитися.

Читайте на сайті NASA відправить повідомлення на крижаний супутник Юпітера: що це буде й для чого

Попри підтримку зв'язку з "Вояджером-1", NASA зіткнулося з проблемами у надсиланні команд через віддалене розташування космічного апарату, що вимагає майже двох днів для зв'язку в обидва боки.

Дамп пам'яті, отриманий 3 березня 2024 року, після того, як 1 березня було надіслано спеціальну команду, виявив діагностичні дані, що мають вирішальне значення для розуміння першопричини проблеми системи зв'язку. Наразі команда NASA аналізує дані, щоб розробити потенційне рішення.

"Вояджер-1" можуть втратити назавжди

Однак реалізація будь-якого рішення потребує часу, і якщо його не буде знайдено, то майже 47-річний космічний зонд може бути безповоротно втрачений.

Дивіться також Гучна невдача: Китай не зміг запустити експериментальні навігаційні супутники до Місяця

Ситуація, що склалася, підкреслює стійкість систем "Вояджера-1" і постійні зусилля, спрямовані на продовження його місії, водночас навіть найстійкіші апарати рано чи пізно просто перестають працювати.