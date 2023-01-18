Для чего нужны РИТЕГИ

Большинство действующих спутников для получения энергии используют солнечные панели, превращающие свет в электричество. Хотя они хорошо справляются со своей работой, в глубоком космосе, например – за орбитой Марса, или на самой марсианской поверхности, где свирепствуют песчаные бури, света часто слишком мало, поэтому энергии от солнечных элементов недостаточно.

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Альтернатива в виде РИТЭГ позволяет с помощью термопар генерировать электричество из выделяемого тепла во время распада радиоизотопов. Принцип известен достаточно давно и широко используется на Земле.

Проблема с подобными генераторами в том, что они достаточно громоздки. Например, диаметр каждого в паре используемых в марсоходе Perseverance составляет 64 см, длина – 66 см, а вес – 45 кг. Каждый содержит 4,8 кг диоксида плутония. В результате ритеги могут использоваться только в достаточно больших космических аппаратах. Например, Perseverance представляет собой машину размером с внедорожник.

По данным NASA, в новом проекте удельная массовая энергоемкость, как сравнить со стандартным многоцелевым РИТЭГом, увеличится с 3 до 30 Вт/кг при условии уменьшения объема на несколько порядков – с 212 до 0,2 л.

Почему это важно

Если новая технология удастся довести до практического использования, это обеспечит питанием будущие миссии к Юпитеру, питание оборудования в кратерах, всегда находящихся в тени, в лунных полярных регионах или кубсатах – без необходимости использования дополнительных источников.

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Например, это позволит намного успешнее реализовать миссию к Урану Flagship Uranus, в рамках которой на планету можно будет отправить целый флот маленьких спутников для обеспечения исследований по различным ракурсам, "релейной" связи и выполнению других задач.