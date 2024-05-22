NASA планирует строительство железной дороги на Луне

NASA планирует обеспечить долговременное присутствие человека на Луне, но поддержание среды обитания на поверхности потребует соответствующей инфраструктуры. Чтобы однажды транспортировать грузы через запыленный, испещренный кратерами ландшафт, NASA рассматривает возможность создания железнодорожной системы на магнитной левитации.

Как это будет

Программа NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) недавно объявила шесть проектов, отобранных для второго этапа. Они получат дополнительное финансирование и поддержку от космического агентства. Среди концепций — роботизированная транспортная система под названием FLOAT ("Гибкая левитация на треке").

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Вот как команда описывает свою идею: "Система FLOAT использует магнитных роботов без питания, которые левитируют над 3-слойной гибкой пленочной дорожкой. Слой графита позволяет роботам пассивно удерживаться над дорожкой с помощью диамагнитной левитации, слой гибкого контура генерирует электромагнитную тягу для контролируемого движения роботов вдоль дорожки, а дополнительный слой тонкопленочных солнечных панелей генерирует энергию для основы при солнечном свете".

Роботы FLOAT не имеют движущихся частей и левитируют над дорожкой, чтобы минимизировать истирание/износ от лунной пыли, в отличие от лунных роботов с колесами, ногами или гусеницами".

Такие машины, оснащены тележками, смогут перевозить полезные грузы различной формы весом до 33 килограммов со скоростью 0,5 метра в секунду. Однако система не будет перевозить людей. FLOAT в основном предназначен для доставки грузов лунного грунта, строительных материалов и оборудования астронавтам, работающим на лунной базе.

FLOAT должен быть крайне простым в развертывании на месте. Железнодорожная система будет работать автономно; пути могут быть развернуты непосредственно на поверхности без необходимости большого строительства на месте.

Другие идеи

Northrop Grumman в то же время работает над собственной концепцией лунной железной дороги, которая сможет перевозить как грузы, так и людей.

Еще одна концепция, которая сейчас разрабатывается в рамках NIAC, – это потенциально революционная двигательная установка, которая использует ядерный распад для создания тяги в виде контролируемых порций плазмы.

О других пока ничего неизвестно, но уже сейчас ясно, что будущие человеческие поселения на Луне и Марсе потребуют нестандартных инженерных идей, чтобы стать реальностью.