Облет Луны вживую: прямая трансляция главной фазы миссии Artemis 2

Миссия Artemis 2 вот-вот достигнет кульминации – начнется исторический облет Луны. Это один из ключевых этапов, поскольку экипаж будет наблюдать за спутником так, как люди не делали этого более 50 лет.

NASA начало специальную прямую трансляцию облета Луны миссией Artemis 2, сообщает 24 Канал. Экипаж уже проснулся и переходит к подготовке одного из важнейших этапов полета – семичасового сближения со спутником Земли.

Как проходит подготовка к облету Луны?

Шестой день полета для экипажа Artemis 2 начался рано – астронавты проснулись и получили традиционное "пробуждение" от Центра управления полетами. Именно этот день станет ключевым во всей миссии, ведь впереди – облет Луны.

Параллельно NASA начало свою постоянную трансляцию в специальном формате: зрителям показывают отдельный эфир, посвященный только этому событию. В нем обещают кадры с борта корабля Orion, переговоры экипажа и комментарии специалистов.

Прямая трансляция сближения с Луной – смотрите видео:

Экипаж в составе Рида Вайзмана, Виктора Гловер, Кристины Кох и Джереми Хансена уже начал подготовку к облету. Перед главной фазой полета астронавты настраивают оборудование, проверяют камеры и готовят кабину – в частности, уменьшают освещение, чтобы лучше фиксировать детали поверхности Луны.

Сам облет продлится около семи часов. В течение этого времени астронавты будут наблюдать как ближнюю, так и обратную сторону Луны, а также выполнять научные задачи. В программе – десятки целей для исследования и тысячи фотографий, которые позже передадут на Землю.

Отдельное внимание уделяют и коммуникации со зрителями: хотя не все этапы будут доступны вживую из-за технических ограничений и 40-минутного перерыва, NASA планирует максимально показать ход исторического полета.

Это первый пилотируемый облет Луны со времен Apollo 17, поэтому интерес к трансляции без преувеличения беспрецедентный. Напомним, что миссия Artemis 2 является важным шагом перед следующими полетами, которые предусматривают высадку людей на поверхность спутника.