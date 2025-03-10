Ученые говорят, что всю нашу Солнечную систему когда-то охватывало нечто похожее на густой туман

Астрофизики обнаружили, что так называемая волна Рэдклиффа –структура длиной 9 000 световых лет –когда-то охватывала всю нашу Солнечную систему. Она содержала газ и пыль, необходимые для образования новых звезд. Но сейчас паниковать не стоит, ведь произошло это еще 14 миллионов лет назад и сегодня не угрожает нашему существованию.

Детали открытия

Прежде всего, стоит отметить, что этот вопрос исследуют не впервые. Ранее ученые уже предполагали, что около 13 миллионов лет назад Земля прошла через такую волну, погрузив нашу планету в "фестиваль вспышек", как это назвала Кэтрин Цукер из Гарвардского университета. Теперь докторант Венского университета Ефрем Макони заявил о том же, но при этом говорит обо всей Солнечной системе, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

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Используя данные телескопа Gaia Европейского космического агентства, Макони и его команда идентифицировали недавно сформированные звезды и газы, окружающие их, в пределах волны Рэдклиффа, чтобы увидеть, как движется сквозь космос сама структура.

Сравнив эти данные с оценками траектории движения нашей Солнечной системы, венские исследователи обнаружили, что Солнце и волна Рэдклиффа находились рядом между 12 и 15 миллионами лет назад. В конце концов, ученые подсчитали, что мы прошли через волну примерно 14 миллионов лет назад. В геологическом и даже эволюционном масштабе это невероятно мало: считается, что динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, а в целом нашей планете, по оценкам, 4,6 миллиарда лет.



Визуализация волны Рэдклиффа, серии облаков пыли и газа (обозначенных красным цветом), пересекающих нашу галактику. Она находится на расстоянии около 400 световых лет от нашего Солнца, обозначенного желтым цветом / Фото Alyssa A. Goodman/Harvard University

Наряду с этим открытием Макони также рассказал, что небо в то время выглядело совсем иначе.

Если бы мы находились в более плотной области межзвездной среды, это означало бы, что свет, который идет от звезд к вам, был бы приглушенным. Это похоже на туманный день,

– объяснил ученый.

Существует вероятность того, что волна Рэдклиффа сыграла определенную роль в похолодании климата, которое произошло в эпоху среднего миоцена, когда температура резко упала и образовались постоянные ледниковые покровы.

Но по мнению Ральфа Шенриха, доцента кафедры климата и физики в Университетском колледже Лондона, это может быть преувеличением: "Эмпирическое правило заключается в том, что геология перевешивает любое космическое воздействие. Если вы смещаете континенты или прерываете океанские течения, вы получаете климатические изменения. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что вам нужно что-то дополнительно", – сказал Шенрих, который не участвовал в исследовании.

Эта встреча с облаком пыли и газа могла оставить доказательства в геологической летописи Земли, откладывая радиоактивные изотопы в коре, хотя это было бы трудно измерить, учитывая, как давно это произошло.