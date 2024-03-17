Возможно, мы не правильно понимаем Вселенную, нобелевский лауреат

В своем недавнем откровении лауреат Нобелевской премии по физике Адам Рисс обсудил возможность того, что наше нынешнее понимание Вселенной может быть фундаментально ошибочным. Это заявление прозвучало после того, как были обнаружены расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной, известной как "постоянная Хаббла".

Напряженность Хаббла, как ее еще называют, возникает из-за различных значений, придаваемых различными астрономическими инструментами.

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Рисс, физик из Университета Джонса Хопкинса, выразил высокую уверенность в том, что причиной этого противоречия являются ошибки измерений.

Использование космического телескопа Джеймса Вебба (JWST) в 2023 году для подтверждения выводов "Хаббла" только углубило загадку, поскольку подтвердило сложные числа, зафиксированные ранее. Потенциальное влияние звездного скопления и пыли на эти измерения рассматривалось, но ожидается, что расширенные возможности JWST предоставят более точные данные.

Предположение Рисса открывает двери для захватывающих научных исследований, предполагая, что в космическом масштабе могут действовать неизвестные факторы, которые нам еще предстоит постичь. Пока научное сообщество продолжает исследовать эти находки, истинная природа нашей Вселенной остается захватывающей загадкой.

Важное открытие

Напомним, что недавно ученые с помощью космического телескопа Джеймса Вебба наблюдали ветер из газа и частиц, вырывающийся из протопланетного диска вокруг молодой звезды TCha. Это первый случай, когда такой ветер был обнаружен из диска, формирующего планеты.

Мощные инструменты телескопа Вебба позволили ученым измерить четыре линии, соответствующие неону и аргону, которые являются редкими в протопланетных дисках, но изобилуют ветрами. Эти линии с беспрецедентной чувствительностью и разрешением.

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Команда продолжит наблюдения, чтобы лучше понять роль ветров в формировании планет. Они надеются, что их находки прольют свет на разнообразие и эволюцию планетных систем во Вселенной.