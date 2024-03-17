Напруженість Габбла, як її ще називають, виникає через різні значення, що надаються різними астрономічними інструментами.

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Рісс, фізик з Університету Джонса Гопкінса, висловив високу впевненість у тому, що причиною цієї суперечності є помилки вимірювань.

Використання космічного телескопа Джеймса Вебба (JWST) у 2023 році для підтвердження висновків "Габбла" лише поглибило загадку, оскільки підтвердило складні числа, зафіксовані раніше. Потенційний вплив зоряного скупчення і пилу на ці вимірювання розглядався, але очікується, що розширені можливості JWST нададуть більш точні дані.

Припущення Рісса відкриває двері для захоплюючих наукових досліджень, припускаючи, що в космічному масштабі можуть діяти невідомі фактори, які нам ще належить осягнути. Поки наукова спільнота продовжує досліджувати ці знахідки, справжня природа нашого Всесвіту залишається захоплюючою загадкою.

Важливе відкриття

Нагадаємо, що нещодавно науковці за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба спостерігали вітер з газу і частинок, що виривається з протопланетного диска навколо молодої зорі TCha. Це перший випадок, коли такий вітер був виявлений з диска, який формує планети.

Потужні інструменти телескопа Вебба дозволили науковцям виміряти чотири лінії, що відповідають неону та аргону, які є рідкісними в протопланетних дисках, але рясніють вітрами. Ці лінії з безпрецедентною чутливістю і роздільною здатністю.

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Команда продовжить спостереження, щоб краще зрозуміти роль вітрів у формуванні планет. Вони сподіваються, що їхні знахідки проллють світло на різноманітність та еволюцію планетних систем у Всесвіті.