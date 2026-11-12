Настройте под свои нужды: 4 функции Viber, о которых стоит знать каждому

Как настроить качество фотографий

Если отправленное фото оказалось менее четким, чем ожидалось, дело обычно в настройках сжатия. Viber позволяет управлять качеством изображений в зависимости от ваших потребностей.

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В мобильной версии можно выбрать один из трех уровней качества. Для этого перейдите в "Настройки" – "Медиа" – "Качество фото":

"Сжатие (~180 КБ)" – подойдет, если нужно экономить мобильный трафик или память телефона, а высокая четкость не имеет принципиального значения.

"Хорошее (~250 КБ)" – оптимальный баланс четкости и размера файла для большинства повседневных фотографий.

"Отличное (~650 КБ)" – передает изображение практически в оригинальном качестве. Это идеальный выбор для снимков с мелкими деталями, которые нужно рассматривать с увеличением.

Чтобы сохранить 100% детализацию, стоит отправлять изображение как файл, а не как фотографию. Для этого нажмите значок "+" рядом с полем ввода и выберите "Файл".

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В десктопной версии при перетаскивании фото в чат Viber сам предлагает два варианта:

"Перетащите сюда, чтобы отправить в оригинальном размере" (верхняя часть экрана) – для документов, договоров, чеков или удостоверений, где важно четко прочитать каждую букву.

"Перетащите сюда для мгновенной отправки" (нижняя часть экрана) – для повседневных снимков, не требующих детального рассмотрения.

Как поделиться своим местоположением

В Viber легко поделиться текущим местоположением: достаточно нажать значок "+" в чате, выбрать "Место", при необходимости скорректировать метку на карте и нажать "Отправить".

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Но мало кто знает о еще одной опции – автоматическом добавлении геопозиции. Она полезна в семейных чатах, переписках с детьми, совместных поездках или групповых чатах для мероприятий, где все постоянно ищут друг друга или согласовывают встречу.

Чтобы не отправлять адрес или местоположение каждый раз заново, перейдите в информационное меню нужного чата (нажмите на имя собеседника или название чата вверху) – включите переключатель "Добавлять местоположение" (доступно в мобильной версии).

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После этого каждое сообщение в чате будет содержать метку с актуальным местоположением. Когда в этом больше не будет необходимости, функцию можно отключить одним нажатием.

Как не потерять важные файлы

Из соображений конфиденциальности Viber не хранит файлы пользователей на своих серверах дольше, чем в течение короткого периода после отправки. Если фото или видео не открыть в течение 14 дней, оно автоматически удаляется. Поэтому важные снимки или документы стоит просматривать и сохранять сразу.

В версии для компьютера можно настроить, как долго файлы будут храниться в памяти вашего устройства:

Настройка "Хранить фото/видео" позволяет выбрать, как долго файлы будут храниться локально – от одной недели до "всегда".

Параметр "Мультимедийные файлы загружаются автоматически" регулирует, будут ли медиафайлы скачиваться сразу по поступлению или только после того, как вы на них нажмете.

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Как сэкономить память

Со временем в памяти устройства накапливается много данных. Однако удалять целые чаты, чтобы освободить место, не нужно. Вместо этого стоит очистить кэш: перейдите в "Настройки" – "Память" – "Очистить файлы кэша".

Приложение удалит только временные файлы каналов и сообществ, а чаты останутся нетронутыми. Если впоследствии вам снова понадобится медиафайл из чата, он загрузится повторно, как только вы откроете эту переписку.

Настройка этих параметров помогает решить распространенные проблемы и делает повседневное общение значительно удобнее.