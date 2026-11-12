Налаштуйте під власні потреби: 4 функції Viber, про які варто знати кожному

Як відрегулювати якість фото

Якщо надіслане фото виявилося менш чітким, ніж очікувалося, справа зазвичай у налаштуваннях стискання. Viber дозволяє керувати якістю зображень залежно від вашої потреби.

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У мобільній версії можна обрати один із трьох рівнів якості. Для цього перейдіть у Параметри – Медіа – Якість фото:

"Стискання (~180 КБ)" – підійде, якщо потрібно економити мобільний трафік або пам'ять телефону, а висока чіткість не принципова.

"Хороша (~250 КБ)" – оптимальний баланс чіткості та розміру файлу для більшості щоденних фото.

"Відмінна (~650 КБ)" – передає зображення практично в оригінальній якості. Це ідеальний вибір для знімків із дрібними деталями, які потрібно розглядати з наближенням.

Щоб зберегти 100% деталізацію, варто надсилати зображення як файл, а не як фотографію. Для цього натисніть іконку + поруч із полем введення та виберіть "Файл".

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У десктопній версії при перетягуванні фото в чат Viber сам пропонує два варіанти:

"Перетягніть сюди, щоб надіслати в оригінальному розмірі" (верхня частина екрана) – для документів, договорів, чеків чи посвідчень, де важливо чітко прочитати кожну літеру.

"Перетягніть сюди для миттєвої доставки" (нижня частина екрана) – для побутових знімків, які не потребують детального розгляду.

Як поділитися своїм місцерозташуванням

У Viber легко поділитися поточним місцезнаходженням: достатньо натиснути значок + у чаті, обрати "Місце", за потреби скоригувати мітку на мапі та натиснути "Надіслати".

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Але мало хто знає про ще одну опцію – автоматичне додавання геопозиції. Вона корисна в сімейних чатах, листуванні з дітьми, спільних поїздках чи групових чатах для подій, де всі постійно шукають одне одного або узгоджують зустріч.

Щоб не надсилати адресу чи локацію щоразу заново, перейдіть в інформаційне меню потрібного чату (натисніть на ім'я співрозмовника або назву чату вгорі) – увімкніть перемикач "Додавати розташування" (доступно в мобільній версії).

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Після цього кожне повідомлення у чаті міститиме мітку з актуальною локацією. Коли потреба зникне, функцію можна вимкнути в один клік.

Як не втратити важливі файли

З міркувань приватності Viber не зберігає файли користувачів на своїх серверах поза коротким періодом після надсилання. Якщо фото чи відео не відкрити протягом 14 днів, воно автоматично видаляється. Тому важливі знімки чи документи варто переглядати та зберігати одразу.

У версії для комп’ютера можна налаштувати, як довго файли залишатимуться у пам’яті вашого пристрою:

Налаштування "Зберігати фото/відео" дозволяє вибрати, як довго файли зберігатимуться локально – від одного тижня до "завжди".

Параметр "Мультимедійні файли завантажуються автоматично" регулює, чи завантажуватимуться медіа одразу при надходженні, чи лише після того, як ви на них клікнете.

Як зекономити памʼять

З часом у пам’яті пристрою накопичується багато даних. Проте видаляти цілі чати, щоб звільнити місце, не треба. Замість цього варто очистити кеш: перейдіть у Параметри – Пам'ять – Очистити файли кешу.

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Застосунок видалить лише тимчасові файли каналів і спільнот, а чати залишаться недоторканими. Якщо згодом вам знову знадобиться медіафайл із чату, він завантажиться повторно, щойно ви відкриєте це листування.

Налаштування цих параметрів допомагає розвʼязати поширені проблеми та робить щоденне спілкування значно зручнішим.