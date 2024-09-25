Детали инцидента

Согласно сообщению, пользователь приобрел новые Samsung Galaxy Buds FE, чтобы использовать их со своим Galaxy S23 Ultra. Наушники пришли с 36% заряда в коробке и ни разу не заряжались, пишет SammyFans.

Смотрите также Планируете покупать новые AirPods 4: вот почему AirPods Pro 2 лучший выбор

Автор сообщения говорит, что его девушка взяла новенькие Galaxy Buds FE и надела их, чтобы испытать. В результате несчастного случая наушники взорвались в ее ухе, что привело к постоянной потере слуха.

После того как они обратились за медицинской помощью, владелец наушников пришел в сервисный центр Samsung в Чемальпасе, Адана, но там его ждал еще один неприятный сюрприз.

Когда они увидели наушники, то были шокированы и извинились. Но с тех пор начались проблемы. Через два дня они позвонили, сообщили, что наушники не взорвались, а только деформировались, и в качестве жеста доброй воли предложили нам новую пару той же модели,

– пишет автор сообщения.

Он заявил, что работники сервисного центра сказали ему: "Берите или не берите. Если хотите, можете отстаивать свои законные права".



Samsung Galaxy Buds FE после взрыва / Коллаж 24 канала

Теперь он ищет помощи у официального представительства производителя, а его история привлекает внимание изданий со всего мира.

Я занимаюсь этим вопросом уже несколько месяцев. У нас есть все, включая счет, дату взрыва, фотографии до и после, а также медицинское заключение о потере слуха в результате взрыва,

– говорит мужчина.

Судя по всему главный офис в Южной Корее пока не реагировал на проблему. Однако рано или поздно эта история дойдет и туда, что заставит компанию реагировать и, вероятно, выплатить пострадавшей определенную сумму денег и провести тщательное исследование наушников, которые взорвались.