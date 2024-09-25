Деталі інциденту

Згідно з повідомленням, користувач придбав нові Samsung Galaxy Buds FE, щоб використовувати їх зі своїм Galaxy S23 Ultra. Навушники прийшли з 36% заряду в коробці й ні разу не заряджалися, пише SammyFans.

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Автор допису каже, що його дівчина взяла новенькі Galaxy Buds FE і вдягнула їх, щоб випробувати. У результаті нещасного випадку навушники вибухнули в її вусі, що призвело до постійної втрати слуху.

Після того, як вони звернулися за медичною допомогою, власник навушників прийшов до сервісного центру Samsung в Чемальпасі, Адана, але там на нього чекав ще один неприємний сюрприз.

Коли вони побачили навушники, то були шоковані й перепросили. Але відтоді почалися проблеми. Через два дні вони подзвонили, повідомили, що навушники не вибухнули, а лише деформувалися, і в якості жесту доброї волі запропонували нам нову пару тієї ж моделі,

– пише автор допису.

Він заявив, що працівники сервісного центру сказали йому: "Беріть або не беріть. Якщо хочете, можете відстоювати свої законні права".



Samsung Galaxy Buds FE після вибуху / Колаж 24 каналу

Тепер він шукає допомоги в офіційного представництва виробника, а його історія привертає увагу видань з усього світу.

Я займаюся цим питанням вже кілька місяців. У нас є все, включаючи рахунок, дату вибуху, фотографії до і після, а також медичний висновок про втрату слуху в результаті вибуху,

– каже чоловік.

Судячи з усього головний офіс у Південній Кореї поки що не реагував на проблему. Однак рано чи пізно ця історія дійде й туди, що змусить компанію реагувати й, імовірно, виплатити постраждалій певну суму грошей та провести ретельне дослідження навушників, які вибухнули.