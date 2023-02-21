Альтернативы ChatGPT: на какие нейросети можно обратить внимание для создания текста и изображений

ChatGPT значительно популяризировал инструменты на базе технологии искусственного интеллекта среди пользователей, став настолько вирусным, что занял первое место в мире по темпам роста. Однако популярность часто приводит к перегрузке серверов и недоступности. Рассказываем, какие аналогичные инструменты можно использовать.

24 Канал собрал несколько доступных нейросетей, которыми можно заменить ChatGPT, если тот недоступен по каким-то причинам. Они позволят создать не только текст или изображение, но даже аудио и видео.

Интересно В тесте по теории разума ChatGPT показал уровень 9-летнего ребенка

Инструменты для создания текста

Jasper – поможет написать статьи для вашего блога, посты в социальных сетях, маркетинговые письма и многое другое. Он знает больше 25 языков и разбирается практически во всех нишах. Система имеет бесплатный пробный период, а дальше цена зависит от лимита слов в месяц.

Copy.ai – дает возможность полностью бесплатного пользования. Функции все те же: написание писем, постов для соцсетей, рекламы и т.д.

YouChat – система, позволяющая пользоваться искусственным интеллектом даже без регистрации. После ввода запроса вам доступны несколько вкладок, в частности "Chat", позволяющая общаться с ботом. Кроме того, это также поисковая система, которая может составить конкуренцию Google. Разработчики также создали специальное разрешение для браузера. Оттуда можно получить доступ к не очень ловкому генератору изображений и программному коду.

Moonbeam – искусственный интеллект для создания больших объемов текста. Бесплатная версия позволит создать до 30 000 слов в месяц. Доступны разные шаблоны. За 15 долларов и больше вы получите безлимит с генератором индивидуальных стилей и дополнительных инструментов.

Среди других можно также назвать Adcreative.ai, Botowski, CopyMonkey, Creator AI, Bertha.ai, Hypotenuse.ai, Peppertype.ai, Rytr, Unbound, Simplified.

Работа с изображениями

DallE – еще одна нейросеть от разработчиков ChatGPT, компании OpenAI. Имеет бесплатный пробный период. Умеет создавать реалистические изображения по текстовому описанию.

Palette.fm – позволяет колоризировать черно-белые изображения. Можно пользоваться бесплатно и без регистрации, однако выгрузка изображений в высоком качестве требует платной подписки.

Looka – поможет сгенерировать логотип для вашего сайта или компании. Имеет бесплатный пробный период.

Canva Text to Image – сервис в составе известного бренда Canva. Предоставляет возможность бесплатной подписки с ограничениями. Создавая что угодно, вы можете дать ИИ задачу создать для вас новый элемент.

Craiyon.com – создает картинки по текстовому запросу. Бесплатный, можно не зарегистрироваться, однако есть и платная версия с преимуществами.

Работа с видео

Fliki – генератор видео по сценарию или сообщению в блоге. Вы предоставляете ему ссылку на публикацию или собственный текст, а он через несколько минут создает видео- и аудиоряд с человеческим голосом на 75 языках с более чем 100 разными голосами, подбирает визуальные эффекты и т.д. Доступный Free trial.

Synthesia – создает видео по текстовому запросу пользователя. Здесь обещают уже 120 языков.

Colossyan – создает видео с ШИ-актерами. Более 70 языков. Можно опробовать в демоверсии.

Алгоритмы для аудио

Play.ht – преобразует ваш текст в речь с помощью синтетических голосов. Разработчики обещают реалистичность и на своем сайте разрешают послушать несколько примеров с британским и американским вариантами английского. Пробной версии нет. Цена стартует от 14,25 доллара за 240 тысяч слов в год.

Mubert – бесплатный сервис для создания музыки по текстовому описанию для создателей контента, брендов и разработчиков. Вы можете выбрать жанр, настроение и активность, а также указать продолжительность. Для загрузки результата требуется регистрация.

Boomy – также для создания музыки. Компания напрямую предлагает создавать треки и получать деньги на музыкальных сервисах.

Важные итоги

В мире, где технологии постоянно развиваются, инструменты на базе искусственного интеллекта становятся не только удобными, но и необходимыми для работы в различных сферах. Особенно это касается специалистов, работающих с контентом. Практически они получили в использование цифровой аналог швейцарского ножа, который способен выручить в различных ситуациях.

Алгоритмы для генерации текстов, изображений, видео и аудио позволяют эффективно и быстро создавать контент, уменьшая время и усилия, которые раньше тратились на этот процесс. Более того, они помогают сохранять конкурентоспособность и реагировать на вызовы рынка, который сегодня меняется с головокружительной скоростью.

Однако важно понимать, что эти алгоритмы не заменяют творчества и индивидуального подхода к созданию контента. Они являются лишь инструментом, который помогает интенсивнее работать, делать больше, качественнее и добиваться большего успеха.