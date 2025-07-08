Организованность и стратегия неандертальцев

На участке Ноймарк-Норд археологи обнаружили более 100 тысяч фрагментов костей, принадлежавших по меньшей мере 172 крупным млекопитающим, таким как лошади и олени. Многие из этих костей имеют следы резки и намеренного разламывания, что указывает на систематическую обработку, а не просто остатки после охоты. В этом же районе найдены признаки использования инструментов и разведения костров, что лишь подтверждает организованный подход к работе, пишет 24 Канал со ссылкой на Science Advances.

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По словам археолога Лутца Киндлера из Археологического исследовательского центра MONREPOS, неандертальцы действовали с поразительной точностью, планируя охоту, транспортируя туши и обрабатывая жир в специально отведенных местах. Они хорошо понимали питательную ценность жира и знали, как эффективно его добывать, возможно, сохраняя части туш в определенных локациях для дальнейшего использования.

Производство костного жира требует определенного объема костей, чтобы эта трудоемкая обработка была оправданной, и поэтому чем больше костей собрано, тем прибыльнее это становится,

– говорит археолог Сабина Гаудзински-Виндхойзер из MONREPOS.



Примеры следов от порезов. Изображения, получены с помощью трехмерного микросканирования / Фото Lutz Kindler/Sabine Gaudzinski-Windheuser



Примеры повреждений длинных костей, вызванных ударами молотком / Фото Lutz Kindler/Sabine Gaudzinski-Windheuser

Это открытие добавляется к ряду исследований, которые показывают, что неандертальцы были гораздо умнее, чем считалось ранее. Они умели плавать, варить пищу, мыслить абстрактно, воспитывать детей и общаться подобно современным людям.

Эта находка является уникальной

Уникальность участка Ноймарк-Норд заключается в его размерах и чрезвычайной сохранности, что открывает новые возможности для изучения влияния неандертальцев на окружающую среду, включая флору и фауну.

По словам ученых, это древнейшее свидетельство такого типа сложной, масштабной обработки костей, включая костный мозг и жир: первое подтверждение того, что неандертальцы также занимались этим примерно за 100 000 лет до того, как наш вид появился в Европе.

Как отмечает компьютерный ученый Фулько Шерйон из MONREPOS, такие находки редкие для столь древних периодов, и они обещают еще больше открытий в будущем.