Організованість і стратегія неандертальців

На ділянці Ноймарк-Норд археологи виявили понад 100 тисяч фрагментів кісток, що належали щонайменше 172 великим ссавцям, таким як коні та олені. Багато з цих кісток мають сліди різання та навмисного розламування, що вказує на систематичну обробку, а не просто залишки після полювання. У цьому ж районі знайдені ознаки використання інструментів і розведення вогнищ, що лише підтверджує організований підхід до роботи, пише 24 Канал з посиланням на Science Advances.

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За словами археолога Лутца Кіндлера з Археологічного дослідницького центру MONREPOS, неандертальці діяли з вражаючою точністю, плануючи полювання, транспортуючи туші та обробляючи жир у спеціально відведених місцях. Вони добре розуміли поживну цінність жиру і знали, як ефективно його добувати, можливо, зберігаючи частини туш у певних локаціях для подальшого використання.

Виробництво кісткового жиру вимагає певного обсягу кісток, щоб ця трудомістка обробка була виправданою, і тому чим більше кісток зібрано, тим прибутковішим це стає,

– каже археологиня Сабіна Гаудзінскі-Віндхойзер з MONREPOS.



Приклади слідів від порізів. Зображення, отримані за допомогою тривимірного мікросканування / Фото Lutz Kindler/Sabine Gaudzinski-Windheuser



Приклади пошкоджень довгих кісток, спричинених ударами молотком / Фото Lutz Kindler/Sabine Gaudzinski-Windheuser

Це відкриття додається до низки досліджень, які показують, що неандертальці були набагато розумнішими, ніж вважалося раніше. Вони вміли плавати, варити їжу, мислити абстрактно, виховувати дітей і спілкуватися подібно до сучасних людей.

Ця знахідка є унікальною

Унікальність ділянки Ноймарк-Норд полягає в її розмірах і надзвичайній збереженості, що відкриває нові можливості для вивчення впливу неандертальців на навколишнє середовище, включаючи флору та фауну.

За словами вчених, це найдавніше свідчення такого типу складної, масштабної обробки кісток, включаючи кістковий мозок і жир: перше підтвердження того, що неандертальці також займалися цим приблизно за 100 000 років до того, як наш вид з'явився в Європі.

Як зазначає комп’ютерний науковець Фулько Шерйон з MONREPOS, такі знахідки рідкісні для настільки давніх періодів, і вони обіцяють ще більше відкриттів у майбутньому.