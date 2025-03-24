24 марта, 23:10
Похоже на спираль: на юге Украины и в некоторых странах Европы в небе видно неизвестное явление
В ночь на 24 марта в южных областях Украины и нескольких странах Европы можно наблюдать необычное явление. В небе ярко сияет нечто похожее на синюю спираль.
Космические энтузиасты из проекта Alpha Centauri предполагают, что это - результат работы второй ступени носителя SpaceX Falcon 9.
Вероятно, на фото видны следы сброса топлива ракетой. Некоторое время назад именно было запущено миссию NROL-69 по заказу разведки США.