Неизвестные подожгли дилерский центр Tesla в Риме, уничтожив 17 машин

Пока Илон Маск угрожает протестующим и раздает деньги перед выборами судей, его драгоценные электромобили продолжают гореть. На этот раз пожар в дилерском центре Tesla в Риме, который произошел 31 марта, уничтожил 17 машин.

Поджоги продолжаются

Недаром инвесторы Tesla просят Маска покинуть должность, заявляя, что он перестал уделять внимание своей компании. В то время как магазины бренда продолжают гореть, генеральный директор находится везде, кроме зала заседаний совета директоров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Расследованием поджога в Риме занимается итальянская антитеррористическая полиция Digos. В первых разговорах с прессой представители Digos заявили, что, возможно, группа анархистов подожгла Tesla, но это еще не подтверждено. Пожарная служба сообщила, что пожар начался около 4:30 утра, уничтожил 17 автомобилей и повредил здание, где они находились.

Отношения Маска с Дональдом Трампом вредят его бизнесу, он признал это в недавнем интервью на Fox News. Пока он стоял на сцене в Висконсине и раздавал денежные призы, которые были больше похожи на взятки, люди собирались возле дилерских центров Tesla в США, Канаде и по всей Европе:

Более 150 человек пришли на один "антимаскировочный" митинг в Чикаго.

Триста были на протесте в Сиракузах, штат Нью-Йорк.

В пригороде Бостона 600 человек вышли на протест против Маска.

В Берлине кто-то облил синей краской фасад автосалона.

Цена акций Tesla потеряла 50% своей стоимости с декабря. За последние несколько дней она то росла, то падала, но так и не восстановилась до максимумов, предшествовавших инаугурации. В понедельник утром, когда начались торги, цена снова упала. Ожидается, что поставки в первом квартале будут значительно ниже как из-за экономической политики Трампа, так и из-за плохой репутации Маска, которая заставляет людей отказываться от брендов, которые с ним ассоциируются.

Бренд Tesla сейчас настолько токсичен, что люди начали клеить на свои уже купленные машины специальные наклейки, чтобы заявить о своем протесте, несогласие с политикой Маска и свою ненависть к нему. Другие снимают фирменные логотипы со своих электромобилей и крепят вместо них логотипы Toyota или других компаний.

Пожар в Риме – далеко не первый, который охватил дилерский центр Tesla. Несколько недель назад кто-то бросил коктейль Молотова на объект Tesla в Лас-Вегасе и повредил пять автомобилей, а затем начал стрелять по некоторым автомобилям. Тем временем во Франции сожгли 12 автомобилей в рамках протеста против антиевропейской политики Трампа и его соратников.

Через несколько дней после этих инцидентов ФБР объявило, что создало специальную группу для "борьбы с насильственными нападениями на Tesla". Директор ФБР Каш Патель назвал различные случаи вандализма и уничтожения автомобилей Tesla терроризмом.

Это внутренний терроризм. Виновные будут преследованы, пойманы и привлечены к ответственности,

– заявил Патель 24 марта.

Похожие заявления делали и Маск с Трампом. Пока новый президент милует преступников, таких как основатель Nikola Тревор Милтон, которого признали виновным в мошенничестве на миллиарды долларов, протесты против Tesla теперь считаются терроризмом.