Покупатели Cybertruck жалуются на грязь и мусор в их только что доставленных машинах

Tesla доставила некоторые новые Cybertruck полными мусора и грязи. В частности, владельцы сообщают, что их новые машины, купленные за шестизначные суммы, прибыли с раздавленными банками из-под напитков, спрятанными в салонах, и отпечатками рук, размазанными по кузову.

Образцовый сервис от Tesla

После бесконечного потока задержек и отзывов Tesla наконец начала доставлять свой Cybertruck покупателям. Однако, возможно, автопроизводителю стоило бы перенести доставку еще на несколько часов, чтобы дать время убрать весь хлам, который непонятно как там оказался.

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Как сообщается, когда Tesla спешила доставить свои пикапы, она оставляла защитную пленку на окнах и кузове, а также грязные отпечатки рук на кузовных панелях из нержавеющей стали:

За последние месяцы более двух десятков владельцев Cybertruck опубликовали в социальных сетях сообщения о том, что Tesla доставила им грязные грузовики, при этом пользователи отметили грязный пол и запыленные салоны, а также липкие остатки и неприглядные пятна на внешних панелях,

– говорится в отчете.

Другие публикуют фотографии необычных белых полос на кузове грузовика и мутного налета на лобовом стекле, мешающего обзору.

Грязный вид грузовика не является новым явлением: один из владельцев Cybertruck, с которым пообщался WSJ, сообщил, что их грузовик был доставлен еще в апреле в довольно нежелательном состоянии. Похоже, что это продолжается не первый месяц, а состояние машин зависит от того, откуда вы ее забираете.

В чем проблема

Для того чтобы осуществлять предпродажную подготовку, Tesla использует сеть центров доставки, расположенных по всем Штатам. Работники этих центров говорят, что для Cybertruck этот процесс является особенно обременительным, особенно в условиях нехватки персонала. Они рассказали, что некоторые пикапы прибывают с деталями, покрытыми пылью и грязью с заводской площадки, где ведется строительство для расширения производственных площадей. Уникальный дизайн пикапа делает его чистку более сложной и трудоемкой, поскольку поверхность из нержавеющей стали имеет тенденцию легко притягивать пятна и отпечатки пальцев.

На полную очистку каждого грузовика Cybertruck уходит минимум два часа, по сравнению с 45 минутами для другого бестселлера Tesla, внедорожника Model Y.

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Кроме грязи еще и мусор

Но состояние доставленных в последнее время Cybertruck не ограничивается несколькими пропущенными мойками, ведь некоторые грузовики даже были доставлены новым владельцам с мусором с завода или центров доставки. Пустые банки из-под Red Bull были найдены в дверных ящиках, а некоторые грузовики вообще выглядели так, будто их взяли "покататься перед доставкой".

Очевидно, что это не то поведение, которого можно было бы ожидать для грузовика, цена которого начинается с около 100 000 долларов.

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