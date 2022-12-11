В Солнечной системе обнаружено "призрачное сияние" неизвестного происхождения

Подробный анализ более 200 тысяч архивных снимков с телескопа "Хаббл" показал, что в поясе планет нашей системы присутствует фоновое свечение неизвестного происхождения. Область "призрачного сияния" распространяется на 5 миллиардов километров от Солнца. Уверенного объяснения этому феномену у ученых пока нет.

Невероятная чувствительность космической обсерватории "Хаббл" к видимому спектру позволяет улавливать очень слабые фотоны. До сих пор астрономы фильтровали любые фоновые источники фотонов, стремясь собрать больше информации о наблюдаемых объектах.

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Но некоторые из них задумались: а что, если выбросить из изображений "Хаббла" звезды, кометы, планеты и прочий рассеянный свет от малых и крупных астероидов в Солнечной системе? Так родилась программа SKYSURF по оценке фонового свечения в нашей системе.

Что увидели ученые

Анализ помог сделать открытие – в сферу радиусом примерно 4,8 миллиарда километров небо само по себе равномерно светится с интенсивностью, суммарно примерно равной силе свечения десяти светлячков. Это означает, что в Солнечной системе есть некая структура, излучающая, но скорее рассеивающая свет от Солнца. И речь идет именно о структуре, поскольку этот объект или облако светится равномерно по всем направлениям.

Можно предположить, что свечение межпланетного пространства внутри системы вызывает распад комет на пыль и газы. В связи с этим было сделано еще одно открытие. Зонд NASA "Новые горизонты" (New Horizons) провел измерение фонового свечения в нашей системе далеко за планетами и поясом астероидов, а именно на расстоянии от 6,4 до 8 миллиардов километров от Солнца, и тоже обнаружил слабое фоновое свечение, природу которого ученые пока не могут доказать.

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Новая загадка для ученых

Пока астрономы сходятся в том, что природа внутреннего фонового свечения и внешнего может отличаться. Как дела обстоят на самом деле, еще предстоит выяснить. Программа SKYSURF только обозначила проблему, а разрешать ее придется в новых экспериментах.