Астронавты на МКС вынуждены спасаться от вони, которая исходит из российского корабля

На Международной космической станции (МКС) продолжаются попытки решить загадочную проблему с российским космическим кораблем "Прогресс", пристыкованным к МКС. После того, как астронавты обнаружили необычный запах, им пришлось надеть защитные костюмы.

23 ноября астронавты почувствовали "неожиданный неприятный запах" при попытке открыть люк только что пристыкованного российского грузового корабля "Прогресс", сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Как все было?

Космический корабль, запущенный 21 ноября, пристыковался к российскому модулю "Поиск" МКС двумя днями позже. Он доставил свежие пищевые продукты, материалы и оборудование.

Впоследствии в NASA сообщили, что астронавты отчитались о странном запахе из модуля, они также наблюдали небольшие капли жидкости, что побудило российских космонавтов закрыть люк и изолировать модуль "Поиск" от остальной части станции.

В NASA отметили, что экипажу не угрожает непосредственная опасность и усилия по решению проблемы продолжаются.

А все же решили перестраховаться

После инцидента с помощью скрубберов и датчиков загрязнения проводился мониторинг атмосферы на станции. NASA подтвердило, что качество воздуха на МКС остается на нормальном уровне. Российские космонавты надевали дополнительные средства защиты во время кратковременного открывания люка в качестве меры предосторожности.

Хотя астронавт NASA Дон Петтит отметил "запах, похожий на аэрозоль" в модуле "Транквилити" американского сегмента, до сих пор неизвестно, связан ли он с космическим кораблем "Прогресс". Транквилити не имеет прямой связи с российским сегментом станции.

Проблемы с российским сегментом станции только накапливаются

Это не первая проблема, связанная с российскими космическими аппаратами на МКС.

В декабре 2022 года на космическом корабле "Союз" произошла значительная утечка теплоносителя, что привело к отправке запасного корабля за тремя астронавтами.

В феврале 2023 года другой грузовой космический корабль "Прогресс" также столкнулся с утечкой охлаждающей жидкости.

Хотя непосредственной связи между этими прошлыми инцидентами и нынешней проблемой нет, эти вызовы подчеркивают постоянное беспокойство в отношении российского сегмента МКС.

Кроме того, отдельная утечка воздуха на российской стороне станции, длящаяся уже пять лет, регулярно заставляет команду закрывать люк между американским и российским сегментами.

Проблема в последнее время стала острее из-за того, что NASA и "Роскосмос" расходятся во мнениях относительно серьезности утечки и способа ее устранения, хотя она не представляет непосредственной угрозы для экипажа.

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Что будет дальше?

Планируется, что космический корабль "Прогресс" будет оставаться пристыкованным к МКС до 2025 года, после чего он улетит вместе с отходами и мусором для утилизации в атмосфере Земли. Сейчас NASA и "Роскосмос" совместно работают над решением проблемы неприятного запаха и безопасным доступом к запасам на борту космического корабля.